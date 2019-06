Stiri pe aceeasi tema

- Edith Gonzalez a fost condusa pe ultimul drum de familie și prieteni. Apropiații celebrei Salome sunt distruși de durere și nu pot accepta faptul ca nu o vor mai vedea niciodata pe indragita actrița.

- Deși a fost considerata una dintre cele mai frumaose femei din lume, Kelly Brook nu mai este deloc ce era in urma cu ceva timp! Vedeta a adunat cateva kilograme in plus și chiar s-a deformat, spre șocul fanilor. Mai mult, fara machiaj, diva internaționala este de-a dreptul de nerecunoscut.

- De-a lungul celor 4 ani de Untold, fanii festivalului au parcurs mai multe probe inițiatice la finalul carora au reușit sa priveasca lumea diferit. Au trait aventuri fantastice și, fie ca au realizat sau nu, fiecare dintre ei a simțit și a trait magia, în diverse forme. Anul acesta,…

- Veste mare pentru fanii din Romania. O super actrita, care a aparut in numeroase telenovele difuzate si in Romania, a devenit mama pentru a doua oara. Frumoasa vedeta a adus pe lume o minunatie de baietel.

- Vederea sinagogii din Constanta, aflate in ruina, i-a provocat un soc teribil unui roman plecat in Israel. Yosef Zinn, un fotograf in varsta de 77 ani nascut la Gura Humorului, isi viziteaza tara natala in fiecare an.

- Alexa Chung, un model de succes din Marea Britanie a avut o copilarie de coșmar și a platit scump pentru a ajunge celebra. Pe cand era numai o copila, vedeta s-a lasat umilita de foarte mulți barbați la castinguri, din dorința de a fi cunoscuta.

- Putini stiu ca inainte ca Shakira sa reuseasca pe plan muzical, artista si-a incercat norocul in industria cinematografica, scrie okmagazine.ro. Ea a aparut intr-un serial sud-american, in care juca rolul unei fiice a unui magnat, care se indragosteste de fiul rivalului sau. Citeste si Procurorii…

- Shakira umple stadioane in prezent și are milioane de fani in toata lumea. O știm cu toții blonda, creața și cu mult sex-appeal, insa in urma cu ani de zile arata complet diferit și abia daca reușești sa o mai recunoști.