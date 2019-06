Stiri pe aceeasi tema

- In urma analizelor efectuate asupra unui os din scheletul coapsei, descoperit in pestera Taurida de pe coasta de nord a Marii Negre, oamenii de stiinta au estimat ca pasarea avea aproximativ 450 de kilograme si o inaltime de circa 4,5 metri, mult peste cea a oamenilor primitivi care traiau in zona…

- Un barbat din Rusia a fost salvat din barlogul unui urs, unde susține ca ar fi fost blocat timp de o luna. Bestia i-a fracturat coloana și l-ar fi ținut „captiv” pentru a-l manca, potrivit stirileprotv.ro.Identificat drept Alexander, barbatul a fost gasit de niște caini de vanatoare, in regiunea…

- Doi vanatori l-au gasit pe Alexander in barlogul unui urs din regiunea Tuva, Rusia. Barbatul arata ca o "mumie", stand nemișcat timp de o lunp dupa ce animalul salbatic ii rupsese coloana vertebrala. Urșii bruni iși depoziteaza prada și se intorc pentru a o manca mai tarziu. Așa s-ar fi intamplat și…

- Agenția spațiala americana NASA a oprit producția de echipamente pentru satelitul rusesc Spektr-M din cauza reducerii drastice a finanțarii acestui proiect din partea Rusiei, relateaza agenția „RIA Novosti”, care îl citeaza pe academicianul Nikolai Kardașev, șeful Centrului Astrocosmic…

- Un cap de lup de dimensiuni uriase, cu o vechime de 32.000 de ani, avand creierul si dintii in stare buna de conservare, a fost descoperit in Siberia, a informat Academia de Stiinte locala, citata de APF. Capul, acoperit cu o blana asemanatoare cu cea a unui mamut, a fost gasit de un locuitor,…

- Portalul Bloknot-Moldova.md „constata”, intr-un articol publicat pe 10 aprilie, ca in Republica Moldova și in Ucraina s-ar produce și s-ar face experimente cu arme biologice, scopul final fiind de a le lansa impotriva Rusiei. In spatele acestor acțiuni ar sta Centrul științific-tehnologic din Ucraina…

- Turistii care au incins gratare cu fripturi pe Valea Cerbului din Busteni s-au trezit cu ursii langa ei. O mama a coborat cu puii din padure in cautare de hrana. Animalele au scormonit in containerele de langa campingul cu rulote, apoi au plecat. Unii turisti nu s-au putut insa abtine sa nu se apropie…

- O comuna din Romania este asediata de ursi de aproape o saptamana. Localnicii din comuna Milas din Bistrita-Nasaud sunt in alerta, pentru ca animalele au intrat in mai multe gospodarii si au atacat animalele domestice. Ursii au atacat o stana, de unde au furat zece oi.