Stiri pe aceeasi tema

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? TRANZACTIILE TRANZITIEI OBSESIA SCHIMBARII Campania declansata de o anumita parte a sindicatelor (cele care nu si-au gasit loc la masa tratativelor) impotriva guvernului Vacaroiu si sustinerea de care se bucura dinspre o anumita parte…

- Oamenii s-au stabilit la altitudine foarte mare acum circa 40.000 de ani, atunci cand au ocupat Platoul Tibetan, aflat la circa 4.600 de metri deasupra nivelului marii, intr-un aer foarte rarefiat.

- Chiriile din ce in ce mai mari din Marea Britanie ii obliga pe tot mai mulți oameni sa caute alternative. Așa au ajuns parcarile din mari orașe britanice sa fie pline de rulote și mașini transformate in locuințe de ocazie.

- Magazinele de proximitate inregistreaza cea mai mare crestere a vanzarilor din comertul alimentar, de 21% in 2018, fiind cel mai dinamic format de retail alimentar, confom unui studiu Euromonitor International, prezentat in exclusivitate la retailArena 2018. In acest context, jucatorii din piata…

- O femeie care se plimba aparent nestingherita pe strada, cu nu mai puțin de 1.000 de țigari intr-o plasa, a fost prinsa de polițiștii aradeni. Oamenii legii au depistat-o vineri, in Variasu Mare. Cand i-a vazut pe politisti, femeia de 39 de ani, de loc din Iratosu, județul Arad, a incercat sa se descotoroseasca…

- Victor Ponta a declarat marti, la Brasov, ca in formatiunea politica pe care o conduce nu va mai accepta "baroni locali", pentru ca Pro Romania este "un start-up", iar daca fiecare dintre cei care vin in randurile sale aduce "lucrurile bine facute in trecut", atunci partidul va avea succes. Citește…

- Profesorul Mencinicopschi atrage atenția ca radiațiile ionizante se folosesc pentru a distruge embrionul la o serie de plante precum cartoful, ceapa și usturoiul. Astfel ele nu mai incolțesc. La fructe sunt folosite pentru a distruge microflora care ar dezvolta mucegaiuri. Radiațiile se utilizeaza in…