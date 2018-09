Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai recenta cucerire a renumitului designer Catalin Botezatu este, pur și simplu, o femeie completa. Pe langa senzualitatea de care da dovada pe podium, Monica Hill se pare ca este și o veritabila gospodina.(Super oferta de angajare) Avem chiar dovada ca Bote și-a ”inchis” iubita in bucatarie!…

- Roxana Ciuhulescu divorța in luna iunie a anului trecut de Mihai Ivanescu, dupa un mariaj de fix 10 ani! Cei doi și-au spus adio civilizat, dar la scurt timp aveau sa apara, totuși, problemele. (Super oferta de angajare) Este vorba de partaj! Roxana Ciuhulescu a cerut imparțirea bunurilor, pentru ca,…

- Ce mai face simpaticul Mitica din ”Vacanța Mare”? Sunt foarte mulți cei care au ras, ani de zile, de poantele indragiților actori care reușeau sa umple salile de spectacol sau atrageau sute de mii de telespectatori. Cu siguranța ca iși vor aduce aminte de Mitic, cel care era amantul Leanei și unul dintre…

- Dupa doi de detenție, timp in care a fost mutat de la un penitenciar la altul, in condițiile in care era grav bolnav, judecatorul Stan Mustața a incetat din viața in 8 august 2018, la fix patru ani dupa ce lotul lui Dan Voiculescu a fost condamnat la ani grei de pușcarie. (Super oferte la […] The post…

- La inceputul acestui an, fostul președinte executiv al PMP Valeriu Steriu a demarat o acțiune in instanța impotriva unei foste iubite, Simona Munteanu. (Super oferte la accesorii gaming) Deputatul i-a solicitat femeii cu care are un baiețel sa faca un test de paternitate, dosar care, insa, nu s-a finalizat.…

- Cu tam-tam a plecat Edy Harlem Gnohere de la Dinamo la FCSB, dar nu intre cele doua cluburi au fost controversele. (Super oferte la accesorii gaming) CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a aflat ca atacantul, poreclit Bizonul, a ”uitat” de agentul sau, nimeni altul decat fiica lui Mircea Rednic, Luana,…