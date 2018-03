Cum arată azi băieții Ancăi Parghel Anca Parghel a murit in 2008, in urma unui cancer ovarian foarte agresiv, care a rapus-o la numai șase luni dupa ce a fost descoperit. Cu cațiva ani inainte, ea reușise sa invinga un cancer la san. Solista avea numai 51 de ani, iar in ultimele luni de viața i-au fost alaturi cei doi baieți ai ei, Tudor și Ciprian Parghel. Cei doi sunt fii lui Virgiliu Parghel, un cunoscut pictor, acum in varsta de 63 de ani. Avand ambii parinți artiști, Tudor și Ciprian nu ar fi putut sa iși aleaga o alta meserie. Ei au moștenit talentul muzical al mamei lor. Tudor a urmat Conservatorul in Belgia, apoi a predat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

