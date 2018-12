Stiri pe aceeasi tema

- Un nou sondaj de opinie realizat in Statele Unite ale Americii arata ca nu „Home Alone” este cel mai iubit film de Craciun. Filmul „Rudolph the Red-Nosed Reindeer” este lung-metrajul preferat in aceasta perioada, pentru 83% dintre respondenții cercetarii. „Home Alone” este abia pe locul 4 in clasament…

- Gabriela Nicola Tarziu (12 ani) si Larisa Elena Tarziu (13 ani) sunt eleve la scoala nr. 9 ”Calistrat Hogas” din Galati, fiind un exemplu pentru ceilalti copii de varsta lor prin rezultatele foarte bune pe care le au la invatatura, dar si prin modul cum reusesc sa faca fata greutatilor cu care se confrunta…

- Videoclipul piesei „Traiește frumos” a fost filmat chiar acasa la Delia, in regia lui Alex Ceaușu. In videoclip apar mama Deliei, nepoata ei, Jessie, prietenii ei, Monica Munteanu, Chrisa Dobreanu, Giulia, Denis Radu. Intr-o lume in care viața se deruleaza pe ecranele telefoanelor, in care zambetele…

- Cristina Neagu, in varsta de 30 de ani, a devenit cea mai buna jucatoare din toate timpurile, la un Campionat European (CE) de Handbal. S-a intamplat chiar in prima repriza a meciului cu Germania, din aceasta seara, cand – cu cele cinci goluri marcate – interul celor de la CSM București a devenit cea…

- Peste 38% dintre romani nu isi fac planuri si cel mai probabil vor petrece acasa sarbatorile, alaturi de familie si prieteni, conform unui studiu remis luni AGERPRES, cei mai multi dintre respondenti afirmand ca planuiesc sa aloce un buget individual cuprins intre 501 si 1.000 de lei pentru vacanta…

- Anunțul directorului DSVSA Argeș privind vanzarea porcilor de Craciun. Deși targurile de animale sunt inchise, țaranii argeșeni iși pot vinde porcii de acasa. Acesta este anunțul transmis de șeful Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Argeș, Daniel Lupu. ”In Argeș, targurile…

- Adus de mistretii din Ucraina, virusul pestei porcine africane a fost raspandit de oameni in jumatate de tara, desi CE avertizase ca gospodariile individuale sunt cel mai vulnerabile. Gandul prezinta un nou episod dintr-o investigatie despre epidemia care lasa romanii fara porc de Craciun.

- Macaulay Culkin, care a devenit celebru in copilaria sa dupa ce a interpretat rolul principal in primele doua filme din franciza „Singur acasa/ Home alone”, i-a cerut scriitoarei J.K. Rowling, autoarea seriei „Harry Potter”, sa ii ofere un rol in spin-off-ul „Animale Fantastice/ Fantastic Beasts”.