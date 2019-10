Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Banias, fosta concurenta la Insula Iubirii, si-a incercat norocul la Chefi la cutite, dar nu singura, ci alaturi de tatal ei. Mirela si Mirel Banias au gatit un preparat special, cu carne de vanat, cu care au reusit sa ii impresioneze pe chefi.

- Mirela Banias, fosta concurenta de la "Insula iubirii", si tatal ei, au venit sa-si demonstreze talentul in bucatarie la Chefi la cutite! Tanara si-a testat iubirea cu Ionuț Gojman, a trecut prin adevarate clipe de coșmar, dupa ce in urma cu mai multi ani a fost inchisa pentru frauda bancara

- Face ce face si reuseste sa atraga atentia tuturor! Ionut Gojman a trecut pentru prima data pragul medicului estetician, iar rezultatul, trebuie sa recunoastem, este... UAU! Fosta ispita de la "Insula Iubirii" este de nerecunoscut!

- Mirela Baniaș, fosta concurenta la show-ul Insula Iubirii, se afla in vacanța in Egipt, alaturi de soțul ei. Cei doi s-au fotografiat intr-o ipostaza neașteptata. Mirela Baniaș este mai fericita ca niciodata alaturi de soțul ei, Florin Tecar. Cei doi se relaxeaza departe de țara, in Egipt. Pe contul…

- Deși incearca pe cat posibil sa pice mereu intr-o postura buna, Mirela Banias nu face altceva decat sa minta oamenii. Așa se face ca Mirela Banias a mai bifat o gafa in mediul online, dupa minciuna legata de nunta cu Vasile Tecar. De aceasta data, bruneta a mințit in legatura cu sarcina!

- Mirela Banias, fosta concurenta la Insula iubirii, a reacționat dupa ce fostul saiu iubit, Ionuț Gojman, a parasit competiția unde era ispita. Ionuț Gojman a participat la show-ul Insula Iubirii, de la Antena 1, in zesonul 4, alaturi de Mirela Baniaș, iar in sezonul urmator a revenit ca ispita. In ediția…