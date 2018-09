Stiri pe aceeasi tema

- A fost supranumita "cea mai frumoasa fata" la varsta de 6 ani, iar pe zi ce trece pare sa devina o tanara superba. Thylane Blondeau a implinit 17 ani si continua sa cucereasca inimi din intreaga lume!

- Prezentatoarea de televiziune Andreea Mantea l-a filmat pe fiul ei in mașina. Puștiul a inceput sa planga și a varsat lacrimi amare. Cu mainile puse la ochi, baiețelul Andreei Mantea a plans fara oprire. „Sufletul meu, de ce plangi? David, de ce plangi? de ce plangi?”, se aude in fundal vocea mamicii…

- Lavinia Militaru are doar șase ani, vine din Bacau și se mandrește cu un simț al umorului dezvoltat, așa ca in aceasta seara, la Next Star, ea a incercat sa-i convinga și pe jurați de acest lucru.

- Fetița și soțul Simonei Gherghe, intr-o imagine de colecție. Astazi este ziua de naștere a lui Razvan Sandulescu, iar prezentatoarea de la Antena 1 a surprins un moment emoționant intre acesta și micuța lor. Vedeta a publicat imediat imaginea. “Cand il pupa pe tata si in poze, that’s amore, vorba cantecului……

- Purtatorul de cuvant al Politiei Timis, Aurora Voicila, a declarat pentru News.ro ca o femeie de 33 de ani, ingrijitoare intr-o cresa din Timisoara, este cercetata pentru purtare abuziva, lovire si alte violente. "O ingrijitoare de 33 de ani de la o cresa din Timisoara ar fi agresat un copil…

- Politistii ancheteaza un accident rutier care a avut loc pe DJ 251, soldat cu ranirea unei minore de 8 ani. Un barbat de 57 de ani s-a trezit cu fetita in fata masinii pe care o conducea si nu a mai putut evita impactul.

- Dupa ce in luna februarie a adus pe lume o minunatie de fetita, Ada Condeescu si-a crestinat astazi copilul. Ada Condeescu si sotul sau, regizorul Catalin Mitulescu, si-au crestinat fetita, pe Ecaterina, asa cum au ales sa se numeasca cea mica.