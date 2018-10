Stiri pe aceeasi tema

- Aflat intr-o vizita in Kazahstan, secretarul de stat din ministerul roman al Energiei Robert Tudorache, a acordat un interviu publicatiei kazpravda.kz, in care a vorbit despre colaborarea dintre statul roman si KMG International in dezvoltarea Rompetrol Rafinare.

- Compania aeriana cu origini italiene Ernest Airlines, care s-a lansat pe plan local in iunie 2018, a decis ca, incepand cu 8 octombrie 2018 pana in aprilie 2019 sa isi opreasca temporar operatiunile, potrivit unui comunicat de presa trimis de reprezentantii companiei.

- CGMB a decis, joi, delegarea gestiunii de la Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) catre Societatea de Transport Bucuresti, asta dupa ce la inceputul anului s-a decis ca RATB sa fie transformata in STB.De asemenea,consilierii au decis ca elevii orfani sa aiba gratuitate la transportul public.

- Un adolescent din comuna Albac s-a ales cu dosar penal dupa ce a facut ravagii pe terasa unui local din comuna. A distrus camera de supraveghere, sistemul de aerisire si obiecte de iluminat si mobilier. Luni, politistii Secției 9 Poliție Rurala Cimpeni l-au identificat pe un tanar de 16 ani, din comuna…

- La data de 12 august, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și cei din cadrul Poliției municipiului Turda – Biroul de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, au identificat și depistat un barbat, in varsta de 48 de…

- Faci cumparaturi online? Ei bine, inainte de a finaliza o comanda, este indicat sa ai in vedere anumite aspecte. Rareș Banescu, fondatorul Retargeting.Biz (n.r. – ofera soluții pentru site-urile de comerț electronic), ne da cateva ponturi.

- Incepand de astazi și pana la finele lunii august se realizeaza inscrieri la concursul local de proiecte „Romania in mișcare”, prin care se obține finanțare in valoare totala de 63.000 de lei, pentru organizarea de competiții și evenimente sportive. Concursul a fost anunțat de Direcția Județeana pentru…

- “Vremea va fi în general instabila în toate aceste zile, instabilitatea se va manifesta pe arii mai extinse în zonele de munte si local în celelalte regiuni. Asta înseamna ca vor fi intervale de timp în care se vor semnala averse care vor avea si caracter…