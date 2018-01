Stiri pe aceeasi tema

- Viitoarele mame ar trebui sa straluceasca de fericire, insa un studiu realizat in Marea Britanie a descoperit ca un sfert dintre gravide se confrunta cu probleme de sanatate mintala in timpul celor noua luni de sarcina.

- Barbatul LEU: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea parte de dragoste cat cuprinde, insa nu vor sa-și asume nici un fel de obligații și nu vor sa dea explicații nimanui. Acești barbați iși doresc sa mai copilareasca și sa se axeze mai mult pe cariera și totul le va merge bine.…

- Daca vrei sa stii ABC-ul alimentatiei corecte, cativa cercetatori americani au elaborat o pictograma denumita The Healthy Eating Plate. Ea a fost conceputa recent, oferind informatiile utile unei alimentatii sanatoase, bazata pe suficiente...

- Horoscop 2018 BERBEC: In noul an, berbecii vor putea sa ia decizii pe care și le doreau de mult timp. Acești nativi se vor maturiza mai mult, ceea ce ii va ajuta sa țina piept greutaților. Pe plan sentimental se vor schimba multe, dar in bine. Horoscop 2018 TAUR: Taurii se vor intoarce din…

- "Am asistat in anul acesta care se apropie de sfarșit la un macel fara precedent al alianței PSD-ALDE asupra a tot ceea ce inseamna justiție, economie, mediu de afaceri si echilibru social.Daca am face un bilanț al ultimului an sub guvernarea Dragnea, peisajul arata dramatic pentru Romania:…

- Samsung Galaxy S9 și S9 Plus vor fi lansate in luna februarie a anului 2018 și sunt printre cele mai așteptate telefoane la momentul actual, relateaza computerblog.ro. Diferențele intre cele doua smartphone-uri nu este una foarte mare, cea mai notabila și importanta fiind ecranul mult mai…

- Victor Pițurca nu crede ca echipa lui Gigi Becali ar trebui sa dispara. Fostul selecționer a vorbit și despre oferta de la Dinamo și anunța ca daca ar fi mers, ar fi putut lua titlul 5 ani la rand. "Nu e corect ca FCSB sa dispara. De ei suntem reprezentați in cupele europene, unde au și rezultate bune.…

- Consumata in cantitati moderate, carnea de porc este o buna sursa de energie si are efecte benefice asupra pielii, ochilor, sistemului nervos, oaselor si performantelor mentale, iar prin continutul de antioxidanti esentiali stimuleaza imunitatea organismului in sezonul rece. “Si carnea de porc poate…

- Statele membre ale Uniunii Europene ar trebui sa dea dovada de o "solidaritate adecvata" in gestionarea crizei migratiei, a declarat sambata ministrul ungar al Resurselor Umane, Zoltan Balog, relateaza agentia MTI.

- Temele pentru acasa, deși utile și necesare in esența, ajung sa devina o corvoada pentru copii, fiind principalul motiv care ii determina sa urasca școala. Acestea sunt concluziile care se pot desprinde din cel mai nou raport intocmit de Ministerul Educației Naționale (MEN) și Institutul de Stiinte…

- Un pompier din Australia a provocat, accidental, un incendiu major de vegetație în timpul unei sesiuni de informare având ca scop demonstrarea rapiditații cu care poate arde combustibilul.

- Instituțiile și autoritațile administrației centrale vor trebui sa reduca cheltuielile cu bunurile și serviciile aferente intreținerii și funcționarii cu 10%, in 2018, a declarat Ionuț Mișa, ministrul Finanțelor Publice, in cadrul dezbaterii pe marginea bugetului pe 2018, in Comisiile reunite de…

- Tinerii cercetatori pot primi pana la 10.000 de euro de la Universitatea Politehnica Timisoara in cadrul unui concurs cu finantare totala de 150.000 de euro. Competitia interna de proiecte de cercetare-dezvoltare ofera pentru primul loc al concursului, la fiecare domeniu, cel puțin 10.000 de euro.

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal se gandesc doar la faptul ca se concentreaza prea mult pe munca și sunt extenuați. Vor sa se relaxeze și sa se distanțeze puțin de rutina cotidiana. Este adevarat ca ar avea nevoie de o vacanța. TAUR: Nativii nascuți in taur sunt…

- Cristian Achim, un student roman din Alba Iulia, care a castigat o competitie la nivel european organziata de cel mai mare producator de cabluri electrice din lume, a avut parte in vara acestui an de o experienta inedita in indepartata Indonezie.

- Iata 8 lucruri care te vor face mai fericit decat crezi. Minte sanatoasa si corp sanatosFara dureri de cap sacaitoare, fara raceli constante, fara dureri musculare permanente, viata pare mai frumoasa, nu-i asa? O minte sanatoasa intr-un corp sanatos inseamna sa vezi viata in culori mai…

- Daca ar fi organizat un referendum privind sistemul electoral mixt, care ar constitui in sine un control popular, aceasta ar elimina dubiile legate de adoptarea legii privind noul sistem de vot. Aceasta opinie a fost exprimata in cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la postul de televiziune TVR Moldova,…

- Chiar și cu majorarea deducerilor personale, angajații cu contracte part-time vor avea de pierdut, se arata intr-o scrisoare de poziție a CDR cu privire la propunerile legislative de modificare a Codului Fiscal, implementarea mecanismului de plata defalcata a TVA, precum și consolidarea fiscala. …

- In Romania, 26,75% dintre copiii de 8 ani sunt supraponderali, dintre care 11,64% obezi, iar 5,11% sunt subnutriți (Sursa: Raportul National al Copiilor si Tinerilor 2014). Toate aceste probleme au legatura cu alimentatia copiilor, iar alimentația sanatoasa reprezinta un factor important in prevenția…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut intreprinderilor rusesti, „indiferent de forma de proprietate”, sa fie pregatite sa sa inceapa productia de echipamente militare in orice moment, informeaza Interfax.

- Sala Unirii din Alba Iulia va gazdui joi, 23 noiembrie, de la ora 10.00, deschiderea oficiala a sesiunii științifice a Muzeului National al Unirii Alba Iulia, „99 de ani de la Marea Unire (1918-2017)”. Lucrarile stiintifice vor fi sustinute pe parcursul a doua zile, in perioada 23-24 noiembrie, in…

- Documentarul propagandistic „Istoria Moldovei”, realizat sub patronajul presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, provoaca controverse in Romania. O asociatie de reconstituire istorica din Cluj acuza realizatorii documentarului ca au folosit fara drept imagini cu membrii acesteia.

- Programul de munca incarcat, insomniile sau alimentatia precara sunt doar cateva din cauzele care determina scaderea imunitatii. Iar pentru multi dintre noi, venirea sezonului rece e sinonima cu racelile sau cu diverse viroze care ne afecteaza. Medicii atrag atentia ca exista o serie de alimente, care,…

- Pretul energiei electrice ar trebui sa scada in viitor. Iar cel al gazelor nu ar trebui sa sufere modificari. Asta a declarat ministrul Energiei, Toma Petcu, dupa audierea in comisia parlamentara de ancheta a activitatii ANRE.

- Exista anumite trucuri care ne ajuta sa ne facem pielea mult mai sanatoasa si curata. De foarte multe ori, cutreieram magazinele care au ca tema "beauty zone", dar niciodata nu ne gandim daca cumparaturile pe care le facem ne si trebuiesc.

- Paramilitar sarb, care spiona baza NATO de la Kogalniceanu, declarat indezirabil in Romania. Un cetatean sarb, comandat al unei organizatii paramilitare cu orientari nationalist-soviniste, acuzat ca ar fi incercat sa obtina informatii clasificate despre infrastructura si obiectivele militare nationale,…

- Președintele Autoritații de Reforma Feroviara, remunerat cu 11 000 de lei pe luna, are mari dificultati in a spune cu ce se ocupa institutia pe care o conduce. Exista legenda celor care au trac in fața camerelor de luat vederi. Legenda este una falsa. Este normal sa ai oareșce emoții, insa…

- Statia de epurare de la Caransebes ne arata proportiile jafului de la Jabar. Milioane de euro au fost cheltuite de catre Primaria Lugoj, insa investitia nu arata nici pe departe cum ar fi trebuit sa fie. In timp ce la Jabar constructia este dominata de betoane distruse si aparatura aruncata la voia…

- Cosmin Contra, fostul antrenor de la Dinamo, il sfatuiește pe actualul tehnician al "cainilor", Vasile Miriuța, sa-l foloseasca mai des pe Filipe Nascimento (22 de ani), mijlocașul pe care l-a adus in vara la schimb cu Dan Nistor. "Filipe Nascimento e un jucator foarte bun. Are calitați, ar trebui…

- Potrivit The Guardian, aceasta concluzie, publicata in revista American Journal of Medicine saptamana trecuta, este cea mai recenta si cea mai convingatoare dintr-o serie de cauze pe care alti cercetatori le-au anuntat de-a lungul timpului: fibroza chistica, deficit de alfa-1 antitripsina (o cauza genetica…

- Un raport realizat de Banca Mondiala, publicat zilele trecute, arata ca Republica Moldova se afla in fața Romaniei in ceea ce privește climatul de business, ceea ce este ingrijorator, a declarat, vineri, ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, la evenimentul „Topul Național al Firmelor Private din…

- Ministerul Educatiei a avizat ordinul privind aprobarea calendarului etapelor si actiunilor pentru stabilirea cifrei de scolarizare la invatamantul dual si la invatamantul profesional pentru anul scolar 2018-2019. Totodata, au fost facute publice si formularele destinate operatorilor economici care…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a afirmat marti, in legatura cu declaratiile fostului ofiter SRI Daniel Dragomir, ca acesta ar trebui indrumat catre un organ judiciar pentru a arata fapte si persoane concrete. "Nu ar trebui ca inculpatul (Daniel Dragomir - n.r.) respectiv sa…

- Cheltuielile cu salariile bugetarilor ar trebui plafonate si anul viitor, spune presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Iar pentru asta ar trebui mentinuta suspendarea angajarilor in acest sector. Pe de alta parte, Tariceanu spune ca nu se vor face taieri de salarii sau concedieri.

- "Eu cred ca presedintele Iohannis ar trebui sa numeasca pe toata lumea in Romania. Pe toata lumea", a fost raspunsul lui Liviu Dragnea. In completare, premierul Mihai Tudose a afirmat "impreuna cu domnul Citu". Raspunsurile vin dupa ce proiectul de modificare al legilor Justitiei, depuse…

- Unul dintre marile mistere ale fizicii moderne este legat de faptul ca interacțiunea dintre materie și antimaterie, de dupa Big Bang, ar fi trebuit sa duca la distrugerea, din fașa, a Universului. Pentru a elucida acest mister, fizicienii au postulat ca trebuie sa existe și o alta diferența intre…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat duminica faptul ca Europa "ar trebui sa se teama" de fenomenul divizarii nationale, pe fondul crizei din Catalonia si al referendumului de autonomie din regiunile italiene Lombardia si Veneto, relateaza

- Bucataria romaneasca, o farfurie plina cu istorie. Cele mai cunoscute mancaruri traditionale ale romanilor Gastronomia romaneasca, la fel ca si cultura, reflecta, prin fiecare fel de mancare, vasta istorie a tarii. Din cele mai vechi timpuri, ocupatiile de baza ale romanilor au fost agricultura, cresterea…

- Oamenii legii au interzis o serie de imagini care au tot circulat in mediul virtual, dupa ce acestea au devenit virale, odata ce au fost publicate de catre un barbat pe contul sau de Facebook. In respectivele fotografii care au reusit sa creeze panica printre locuitorii unui orasel din Malaezia poate…

- Stim ca cei sapte ani de acasa ne spun ca este frumos sa oferim locul nostru persoanelor batrâne daca suntem în autobuz, metrou, tramvai sau orice alt mijloc de transport în comun.

- Din aceasta cauza, in ultimii cinci ani, procentul romanilor cu probleme de greutate a crescut cu cinci puncte, depasind in prezent jumatate din populatia totala. Stim cu totii ca este bine sa avem un stil de viata sanatos, ca trebuie sa facem miscare, sa mancam cat mai natural, sa nu sarim peste…

- Din cauza unor probleme tehnice, perioada de inscriere la DV-2019 va reincepe, iar toate inscrierile trimise inainte de 18 octombrie 2017 vor trebui retrimise pentru a fi luate in considerare.Regretam orice inconvenient adus participantilor la programul Diversity Visa (Loteria Vizelor). Pentru…

- Dan Chitic, avocatul lui Gabriel Sandu, fostul ministru al Comunicatiilor, a publicat pe pagina sa de Facebook un set de documente uluitoare care confirma rolul activ al Laurei Codruta Kovesi in „Afacerea Microsoft"!

- Deputatul PSD de Alba Ioan Dirzu aduce in atentia ministrului Justitiei o oportunitate de modificare a Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata. Sustine ca instrumentele de motivare (expunerea de motive, nota de fundamentare, referatele…

- Donatella Versace, personajul frapant despre care vorbește o lume intreaga nu a scapat neanalizat de medicul estetician Adina Alberts, intr-un amplu interviu acordat revistei Viva!. Lookul surorii mai mici a lui Gianni Versace, a carei imagine a fost intotdeauna marcata de șuvițele platinate și fața…

- Legea privind exercitarea unor activitați cu caracter ocazional desfașurate de zilieri ar trebui modificata, iar veniturile din munca ziliera ar trebui exceptate de la calculul veniturilor in vederea stabilirii ajutoarelor sociale, considera Liga Asociațiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR).…

- Workshopul internațional EDEN IX, organizat de catre profesorii universitari Gheorghe Savoiu și Ion Iorga Siman, in data de 14 octombrie 2017, devenit tradițional, dupa aproape un deceniu de existența la Universitatea din Pitești, se va desfașura in cladirea Rectoratului, in sala Senatului, de la parter,…

- Președintele Klaus Iohannis a avut marți o intalnire cu premierul Mihai Tudose, a anunțat purtatorul de cuvant al șefului statului, Madalina Dobrovolschi. "A avut aceasta întâlnire. Este vorba despre o întâlnire care a avut loc astazi", a spus Dobrovolschi,…