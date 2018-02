Cum ar trebui sa arate o administratie fiscala eficienta? Contribuabilul corect sa nu stie ca exista!

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef al Fiscului, Gelu Diacon, lanseaza un nou atac la adresa procurorilor anticorupție. De data aceasta, Gelu Diaconu a reacționat dur dupa ce fostul vicepreședinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), Romeo-Florin Nicolae, a fost achitat definitiv, in dosarul in care acesta…

- Liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au declarat, dupa o întrevedere în care au discutat despre programul de guvernare și Declarația 600, ca amâna aplicarea ultimei. Liviu Dragnea a precizat ca termenul de…

- Pe site-ul petitieonline.ro a fost lansata o campanie de strangere de semnaturi pentru renunțarea la Declarația 600. Numarul romanilor care trebuie sa depuna declarația pana cel mai tarziu pe 31 ianuarie ajunge la 210.000, potrivit estimarilor Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF). Acestora…

- Declarația 600 ar putea sa fie vizata de mai multe modificari pentru a fi eliminate dificultațile din prezent. Noul termen de depunere ar urma sa fie 31 martie, iar plafonul ar putea sa fie ridicat. Declarația 600 trebuia sa fie depusa pana la 31 ianuarie 2018 de toți cei care, in anul 2017, au avut…

- Site-ul ANAF este blocat temporar pe fondul aglomerației pentru depunerea Formularului 600 . Site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscala – www.anaf.ro – s-a blocat, astazii, in condițiile in care 210.000 de contribuabili trebuie sa descarce și sa completeze, pana la 31 ianuarie, Formularul 600…

- Bonurile fiscale emise in data de 30 decembrie cu o valoare de 325 lei, au fost desemnate castigatoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale de duminica. La aceasta extragere au participat bonurile fiscale emise in perioada 1 – 31 decembrie 2017. Fondul de premiere este de 1 milion de lei, suma din…

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 23.422.255,99 lei (aproximativ 5 milioane euro) 33 de companii si 4 asociatii pentru fixarea pretului minim, respectiv facilitarea fixarii pretului minim pe piata serviciilor de paza. In cadrul intalnirilor, membrii asociatiilor s-au…

- Ministrul de finante olandez Wopke Hoekstra a declarat marti ca nu ar fi corect ca tarile care vor fi afectate disproportionat din punct de vedere comercial dupa iesirea Marii Britanii din UE sa contribuie mai mult la bugetul blocului comunitar, relateaza Reuters. Wopke Hoekstra a subliniat, intr-un…

- Pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) se publica, la intervale de trei luni, liste cu contribuabilii ce au restanțe la plata obligațiilor fiscale catre stat, indiferent daca aceștia sunt persoane juridice sau persoane fizice. Lista persoanelor care inregistreaza obligații fiscale…

- Intreprinzatorii mici si mijlocii considera ca 2018 va fi anul exceselor functionarilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) asupra contribuabililor, avand in vedere ca inspectorii fiscali vor fi “premiati” cu echivalentul a 15% din amenzile date ori a impozitelor si taxelor stabilite suplimentar…

- Noi schimbari la varful Companiei Nationale Loteria Romana CNLR . Ultimele modificari ce au fost operate in Consiliul de Administratie CA al societatii sunt inlocuirea lui Valentin Mavrodin si a lui Ciprian Badea cu Stefan Nanu, director in cadrul Ministerului Finantelor Publice MFP si, respectiv, Alina…

- Ce este declarația 600. Avocații, notarii, contabilii, ziariștii, persoanele fizice autorizate și cei care inregistreaza venituri din chirii trebuie sa depuna pana in data de 31 ianuarie 2018 formularul 600. Practic, sunt vizate toate profesiile liberale. Sunt colectate datele pentru veniturile obținute…

- Daca vrei sa stii ABC-ul alimentatiei corecte, citiva cercetatori americani au elaborat o pictograma denumita The Healthy Eating Plate. Ea a fost conceputa recent, oferind informatiile utile unei alimentatii sanatoase, bazata pe suficiente studii stiintifice. Alfa in continuare despre rolul acesteia!…

- Angajații ANAF vor fi premiați cu 15% din sumele recuperate. Guvernul a adoptat, la finalul anului trecut, o ordonanța de urgența (OUG) care permite Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) sa rețina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili, pentru a le acorda premii…

- Așa cum precizeaza Ministerul Finanțelor, acest demers urmarește stimularea angajaților fiscali sa ramana in sistem, asta dupa ce doar in prima jumatate a anului 2017, peste 1000 de angajați ANAF au demisionat. „Incepand cu anul 2018, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin infiintarea…

- Actele administrativ-fiscale respective pot fi, potrivit proiectului, procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor si hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala care au la baza sesizari ale ANAF ramase definitive in sistemul cailor de atac, reprezentand: a) impozite,…

- "Am asistat in anul acesta care se apropie de sfarșit la un macel fara precedent al alianței PSD-ALDE asupra a tot ceea ce inseamna justiție, economie, mediu de afaceri si echilibru social.Daca am face un bilanț al ultimului an sub guvernarea Dragnea, peisajul arata dramatic pentru Romania:…

- Romgaz a declarat si achitat accize in valoare de 244 milioane lei, care figureaza in evidenta Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) sub forma de creante fiscale, de recuperat de catre societate, se arata intr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB).Romgaz…

- Declaratiile fiscale cu privire la obligatiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018 se vor transmite obligatoriu, prin internet, in format electronic, se arata intr-un comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), remis joi, AGERPRES.Conform sursei citate, transmiterea declaratiilor…

- Autoritatile vor sa remunereze personalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) cu o cota din incasari si este posibil sa se ajunga in zona de fortare a textului legii sau la abuzuri, sustine Dan Badin, partener coordonator servicii fiscale si juridice la Deloitte Romania. "Propunerea…

- Romgaz a declarat si achitat accize in valoare de 224 milioane lei, care figureaza in evidenta Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) sub forma de creante fiscale, de recuperat de catre societate, se arata intr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

- Rezultatele loteriei bonurilor fiscale din 17 decembrie 2017. Bonurile in valoare de 821 lei emise pe 18 noiembrie au iesit castigatoare la ultima extragere lunara din acest an a loteriei fiscale. Persoanele care au in posesie bonurile care au ieșit caștigatoare la loteria bonurilor fiscale din 17 decembrie isi…

- Statele membre ale Uniunii Europene ar trebui sa dea dovada de o "solidaritate adecvata" in gestionarea crizei migratiei, a declarat sambata ministrul ungar al Resurselor Umane, Zoltan Balog, relateaza agentia MTI.

- Finanțiștii le recomanda firmelor și persoanelor fizice sa se inregistreze in serviciul online „Spatiul Privat Virtual”. Acest serviciu este pus la dispoziție de Agentia Nationala de Administrare Fiscala și este o modalitate de comunicare prin mijloace electronice care confera doar avantaje celor care…

- Un incendiu a izbucnit, luni, la pranz, la sediul central al Agentiei Nationale de Administrare FIscala (ANAF), din Bulevardul Libertatii, in imediata vecinatate a sediului Ministerului Public.

- Miercuri, 6 decembrie 2017, incepand cu ora 12:00, in sala de sedinte de la sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arges din Pitesti, Bulevardul Republicii, nr. 118, contribuabilii pot beneficia de o sesiune interactiva de intrebari si raspunsuri referitoare la modificarile aduse Codului…

- Un consilier din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) - Regiunea Craiova a fost trimis in judecata de procurorii anticorupție pentru luare de mita in forma continuata, el fiind acuzat ca a pretins și primit foloase necuvenite pentru a intarzia finalizarea unei acțiuni de control…

- Un consilier ANAF din Craiova este acuzat de procurorii anticoruptie ca le cerea oamenilor de afaceri sa cumpere uleiuri auto de la firma sotiei sale, pentru ca acesta sa intarzie controalele si sa intocmeasca rapoarte fiscale favorabile. Potrivit unui comunicat al DNA remis Vocea.biz , Viorel George…

- Ancuta Anda Macovei, seful Directiei IT din cadrul ANAF, a fost trimisa in judecata, in stare de arest la domiciliu, pentru luare de mita in forma continuata. Fapta a fost comisa pe vremea cand aceasta detinea aceeasi functie in cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, cand ar fi pretins de la doi oameni…

- 34 de institutii scolare si prescolare au fost supuse controlului de catre inspectorii Agentiei Nationale pentru Siguranta Alimentelor. Astfel, in 7 scoli si gradinite au fost depistate urmatoarele neconformitati: lipsa buletinului de analiza a apei potabile, dotarea insuficienta cu utilaj frigorific,…

- Un nou termen in dosarul in care Sorin Blejnar, fostul presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a fost condamnat, in prima instanta, la cinci ani de inchisoare. Judecatorii Lavinia Valeria Lefterache, Luciana Mera si Lucia Tatiana Rog, din Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei,…

- ANAF continua reducerea birocratiei in domeniul fiscal prin obligatia depunerii online a declaratiilor fiscale. Transmiterea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice confera doar avantaje: economiseste timpul, cheltuielile cu deplasarea si consumabilele necesare tiparirii, contribuind astfel…

- Loteria bonurilor fiscal 19 noiembrie. O noua extragere la Loteria bonurilor fiscale a avut loc, duminica,19 noiembrie 2017, iar la aceasta au participat toate bonurile emise in luna octombrie. Fondul total de premiere este de un milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Daca…

- O noua extragere la Loteria bonurilor fiscale va avea loc, duminica, iar la aceasta participa toate bonurile emise in luna octombrie. Fondul total de premiere este de un milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Daca numarul cererilor de revendicare va fi mai mare, se va organiza…

