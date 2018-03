Cum ar putea suna muzica extraterestrilor

Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca Cristina Fulgușin Mateiaș a murit i-a întristat mult pe colegii ei de scena care au publicat mesaje pe rețelele de socializare. Artista în vârsta de 51 de ani ar fi decedat din cauza unei gripe netratate corespunzator.

- Cosmin Craciunescu, fiul mai mic al cantarețului de muzica populara Lele Craciunescu, s-a stins din viața. Barbatul era angajat al Primariei Lipova și a moștenit de la tatal sau și dragostea pentru muzica populara. Doliu in lumea muzicii populare romanesti. O indragita cantareata a murit in…

- Constantin Draghici este numele romanului care a susținut primul recital din deschiderea primei ediții a Cerbului se Aur. Constantin Draghici (19 ianuarie 1932 – 9 aprilie 2015), solist vocal si compozitor, este singurul artist roman care a cantat pe Broadway, interpret al unor slagare de neuitat.…

- Unul dintre cei mai cunoscuti creatori britanici de muzica electronica va lansa in luna martie un album despre care oamenii de stiinta spun ca are capacitatea de a ii ajuta pe oameni sa beneficieze de un somn odihnitor pe timpul noptii, scrie digi24.ro.

- Nea Marin si Larisa Barbu au dansat pe muzica populara la "Prietenii de la 11"! Și nu ai cum sa nu-i admiri, caci mișcarile lor sunt pur și simplu in sincron, iar ritmul muzicii le conduce perfect pașii! Nu mai incape indoiala, ca cei doi au adus „prietenilor” voie buna și pofta de joc!

- Luni, 12 martie, de la ora 19:00, la Teatrul Maghiar de Stat “Csiky Gergely” din Timișoara va avea loc spectacolul ”Le Dormeur” in limba franceza, un spectacol special și animat, cu dans, clovn și muzica.

- Un festival plin de muzica si culoare are loc in aceste zile la statuia sfantului Bahubali din sudul Indiei. Oamenii au varsat lapte si diverse lichide amestecate cu mirodenii peste monumentul de 18 metri inaltime.

- Romania a castigat partida disputata impotriva Canadei, in turul I al Grupei Mondiale II din FED Cup, cu scorul de 3-0 si s-a calificat in barajul pentru Grupa Mondiala I. Irina Begu a adus punctul decisiv, duminica, printr-o victorie clara impotriva numarului 319 WTA, Katherine Sebov.Citeste…

- O echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie a reusit pentru prima data sa dezvolte ovule umane in laborator, in totalitate, eveniment considerat de specialisti „un progres remarcabil'' pentru imbunatatirea fertilitatii femeilor, informeaza Press Association.

- Cei care vor sa aiba parte de o aventura, fara sa fie stresati sau deranjati, au posibilitatea de a se refugia pe o insula cumparata special pentru astfel de activitati. Conform New York Post, insula dezmatului se afla la 160 de km de Portsmouth, Anglia, unde sunt puse la dispozitia doritorilor apartamente…

- Polițiștii Serviciului Rutier din Valcea au acționat in cursul nopții de 7 spre 8 februarie, pentru prevenirea consumului de alcool la volan in randul conducatorilor de autovehicule care transporta marfa, fiind aplicate sancțiuni contravenționale de peste 22.000 de lei. Oamenii ...

- Interpreta de muzica populara Nicoleta Voica nu traiește doar din cantari, ci are și alte pasiuni, de pe urma carora face bani. Nicoleta Voica, care iubește din nou dupa trei casnicii eșuate , este una dintre cele mai apreciate soliste de muzica populara din Romania. Nicoleta Voica, care a slabit extraordinar…

- ADN-ul unui schelet vechi de 10.000 de ani gasit intr-o peștera din Marea Britanie sugereaza ca cei mai vechi britanici aveau pielea intunecata și ochii albaștri. Potrivit AP News , oamenii de știința de la Muzeul de Istorie Naturala din Marea Britanie și Colegiul Universitar Londra au analizat genele…

- Soluția pentru controversatul formular 600 – a carui depunere a fost amanata – este in lucru la Ministerul de Finanțe, iar ministrul Eugen Teodorovici spera sa fie definitivata in urmatoarele zile. In noul mecanism pe care ministrul urmeaza sa i-l prezinte premierului Viorica Dancila „柞 sa vedeți ca…

- Justitia britanica a decis marti ca mandatul de arestare vizandu-l pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, refugiat de aproape sase ani in ambasada Ecuadorului la Londra, este in continuare valid, informeaza AFP si dpa.'Nu sunt convinsa ca acest mandat trebuie sa fie ridicat', a declarat…

- La peste 100 de evenimente au intervenit politistii ialomiseni, la sfarsitul saptamanii trecute, majoritatea sesizate prin 112. Oamenii legii au aplicat peste 650 de sanctiuni contraventionale, au constatat aproape 40 de infractiuni, iar pentru neregulile constatate in trafic au retinut 30 de permise…

- Se știe ca sistemuș japonez este cunoscut in intreaga lume pentru punctualitatea li si superioritatea serviciilor pe care le ofera. In capitala Tokyo, aproape 40 de milioane de pasageri utilizeaza transportul pe cai ferate, zilnic fiind mult mai aglomerate decat alte mijloace de transport, precum autobuzul…

- Polițiștii clujeni au retinut pentru 24 ore, doi tineri de 17, respectiv 20 de ani, ambii din Dej, pentru savârsirea infractiunilor de loviri si alte violente si tulburarea ordinii si linstii publice, fapte prevazute si pedepsite de Codul Penal. ”La data de 30.01.2018,…

- În lumea amfibienilor, axolotl-ul sau salamandra mexicana este „regele pieselor de schimb”. Animalul este capabil sa-si regenereze de mai multe ori, complet, membrele, coada, creierul, inima, coloana vertebrala si chiar ochii. În lumea amfibienilor, axolotlul…

- Ursii polari nu gasesc suficiente foci pentru a-si potoli foamea, iar problema se va inrautati odata cu accentuarea schimbarilor climatice, este concluzia unui studiu publicat joi, care demonstreaza ca metabolismul ”regelui banchizelor” este mai rapid decat se credea, informeaza AFP, transmite AGERPRES…

- Un material video surprins in orasul Utah, din Statele Unite ale Americii, a starnit un val de reactii in randul populatiei americane. Oamenii au fost atat de speriati de ceea ce au vazut, incat au dat vina pe extraterestri pentru intregul fenomen.

- Milioane de europeni, mai ales cei din minoritati dezavantajate, cum ar fi comunitatile de romi din Europa de Est, nu au acces la apa potabila. Cu toate acestea, analiza Comisiei Europene arata ca si statele membre in care apa potabila se poate gasi in spatiile publice folosesc prea multe sticle…

- De la 1 ianuarie, piata de energie electrica este 100% liberalizata pentru consumatorii casnici. Oamenii care aleg sa schimbe contractul sau/si furnizorul castiga la facturi, dar avantajul este limitat de o realitate simpla: majoritatea componentelor facturii de energie electrica sunt reglementate de…

- Primaria se lauda ca le ofera tinerilor lugojeni facilitati pentru a-si construi case la Lugoj. In plin scandal legat de starea cartierului Militari, primarul ii invita pe tineri sa isi depuna dosarele pentru a primi teren in... Militari. Apelul primarului vine exact la o saptamana distanta de momentul…

- Secolul tehnologiilor informaționale iși pune mprenta și pe ceea ce avem din punct de vedere spiritual. Știu, ați auzit aceasta fraza de nenumarate ori, nici nu-i mare noutate. Nu e noutate nici faptul ca ne transformam in roboți fara a ne da seama. Tehnologia schimba tradiții și obiceiuri. Oamenii…

- Un tanar din Afganistan a fost depistat in Timisoara de politistii Inspectoratului General pentru Imigrari – Serviciul pentru Imigrari al județului Timis, unde incerca sa se stabileasca ilegal, desi pe numele sau era intocmita o decizie de returnare, care trebuia indeplinita in termen de 15 zile de…

- In opinia lui, cea mai infioratoare dintre incercarile la care vor fi supusi locuitorii Terrei va fi invazia extraterestrilor, scrie national.ro. Michio Kaku a calculat inclusiv data aproximativa la care noi, pamantenii, vom fi atacati de o rasa venita din Univers: sfarsitul lunii mai. Citeste…

- Oamenii de știința de la Institutul Inimii „Sf. Luca” (SUA) și de la organizația non-profit Lahey Health au declarat ca zaharul creeaza dependența și este un drog. Cercetatorii scriu ca efectul utilizarii carbohidratului zaharoza este similar cu efectul cocainei. Savanții fac trimitere la rezultatele…

- Proiectul "Oamenii din spatele functiilor" este un proiect care se adreseaza in primul rand cetatenilor Municipiului Campia Turzii care vor avea ocazia de-a lungul saptamanilor care urmeaza sa cunoasca oamenii aflati in spatele functiilor de conducere din administratia locala. Read More...

- Membrii unei familii din Anglia au început sa primeasca sms-uri de la bunica ce murise din cauza cancerului la vârsta de 59 de ani. Oamenii s-au speriat în prima faza. Bunica decedata și-a socat rudele dupa ce aceștia au primit mai multe sms-uri din partea…

- Oamenii legii au organizat mai multe acțiuni și au fost prezenți la 51 de evenimente, dintre care 46 au fost semnalate prin 112. „In urma activitaților, au fost constatate 21 infractiuni și aplicate 296 de sanctiuni contraventionale in valoare de aproape 76.000 de lei. Siguranta rutiera si…

- Cateva sute de persoane s-au adunat miercuri, in Piata Victoriei din Capitala, urmand sa faca o hora intr-un gest simbolic de Ziua Micii Uniri. Organizatorii numesc manifestatia "Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor penali si corupti".…

- Deputatul Victor Ponta a sustinut marti ca în fiecare luna din 2017 câte un miliard de euro a plecat din România, în ceea ce priveste balanta de plati, iar aceasta situatie continua si în prezent. "Lucrurile merg în directia în care, si va…

- Ajungem din ce in ce mai greu la maturitate. Oamenii de stiinta din Marea Britanie spun ca adolescenta dureaza acum pana la 24 de ani. Stilul de viata a adus aceasta schimbare. Tinerii din ziua de azi studiaza o perioada mai indelungata, se casatoresc mai tarziu si amana sa devina parinti. Tardiv intervine…

- Moldovenii pasionati de sporturile de iarna merg la schiat la Calarasi. Datorita ninsorilor din aceasta saptamina, pirtia din localitate s-a deschis si este pregatita sa primeasca vizitatori 24 din 24. Chiar daca este mai mica decit pirtiile din munti, astazi aici s-au adunat zeci de oameni, care au…

- Intr-un nou studiu, cercetatorii de la Universitatea Harvard au descoperit ca in creierul persoanelor creative exista mai multe conexiuni neurale in trei regiuni decat in cazul persoanelor normale. Mai mult decat atat, creierele mai creative...

- In jur de 7.000 de persoane sunt, la ora transmiterii stirii, in Piata Universitatii din Capitala, numarul fiind in crestere. Circulatia rutiera pe mai multe artere din zona este blocata. Circulatia rutiera este restrictionata in Piata Universitatii, precum si pe arterele cuprinse intre…

- Guvernarea PSD si modificarile propuse pentru legile justitiei scot oamenii în strada. Mii de români pleaca spre Bucuresti pentru a participa la protestul de amploare organizat azi în Piata Universitatii, potrivit Digi24.ro. Manifestanti din toate colturile tarii s-au organizat…

- Ne-a facut inima sa bata mai tare ca niciodata la primul ei concert live de la Sala Palatului, iar acum Andra se pregatește intens de a doua superproducție, “Aievea”. O admiram pentru talentul și autenticitatea ei și ne miram constant de faptul ca pare sa reușeasca mereu mai mult. Cei care iși doresc…

- O politista de la Politia Locala din Ploiesti a fost acrosata cu masina de un sofer oprit de oamenii legii in trafic. Barbatul a refuzat sa coopereze cu oamenii legii si a demarat in viteza.

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a transmis mulțumiri omologului sau italian, Angelino Alfano, fiindca acorda un sprijin real Romaniei ca sa intre in Schengen. Acesta considera ca se va lua o decizie corecta in acest sens. Meleșcanu a spus ca a discutat cu italianul, la intalnirea de miercuri,…

- Din primii ani de școala pana la varsta adulta un lucru este puțin probabil sa se schimbe: greutatea cu care ne trezim dimineața devreme, cand suna alarma. Te-ai intrebat vreodata de ce?Oamenii trec prin patru pana la șase "cicluri de somn" in fiecare noapte.

- Creatorul robotului Sophia, David Hanson, își dorește ca aceasta sa aibe mai multe drepturi de care au parte și oamenii, spre exemplu dreptul de a calatori ca orice pasager uman. „De obicei, calatorim cu Sophia în geamantane. Pe termen lung, dorim sa cream un sistem…

- Imagini socante vin de la Iasi dupa ce doi caini de lupta ataca dur trei oameni • Animalele au scapat dintr-o curte si au muscat la intamplare, fara ca nimeni sa poata face ceva • Oamenii din zona au spus ca sunt terorizati de mai mult timp de familia care detine cainii si au depus [...]

- Situatie critica pentru mai multi locuitori din Navodari. Oamenii au fost nevoiti sa stea mai bine de sapte ore fara curent si, implicit, fara caldura, din cauza unei avarii. Revoltati, localnicii unui bloc au sunat de zeci de ori la compania de distributie a curentului electric, insa, de fiecare data,…

- Maria Ghiorgiu sugereaza ca i se va intampla un lucru rau Reginei Angliei, din cauza faptului ca are o varsta inaintata. "Dragii mei, tot astazi dimineata, am auzit un glas care striga asa: Regina! Regina! Regina Angliei! Dupa care dragilor, glasul dispare, iar eu raman uimita de cele auzite…

- De cativa ani incoace, admiram prezenta ostasilor la manifestarile de anvergura cu "parfumldquo; istoric, chiar medieval, costumele lor impresionante oferindu ne sansa unei intoarceri in timp, la vremuri invatate prin cartile de istorie ori, eventual, vizualizate prin filme. Pe Radu Florian Covaliu,…

- Revelion dureros pentru cateva sute de oameni care au petrecut noaptea dintre ani la un local din Ramnicu Valcea. Mai multe persoane au fost ranite intr-o incaierare in care au fost implicati mai multi meseni. Totul a pornit, se pare, de la gusturile diferite in materie de muzica, ale participantilor.…

- Peste 84% dintre romani asociaza sarbatorile de sfarsit de an cu bradul si instalatiile de lumini, iar 78% asculta muzica specifica acestei perioade, potrivit unui studiu de specialitate, remis joi AGERPRES . Din sondaj mai reiese ca 72% dintre romani aleg sa-si petreaca timpul liber cu cei dragi in…