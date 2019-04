Stiri pe aceeasi tema

- Valul masiv de donatii pentru reconstruirea catedralei Notre-Dame a provocat o dezbatere in Franta, nu putine voci denuntand o 'generozitate selectiva', intr-o tara zguduita de mai multe luni de criza 'vestelor galbene' si in care donatiile pentru persoanele cele mai defavorizate sunt in scadere,…

- Premierul francez Edouard Philippe a anuntat miercuri lansarea unui ''concurs international de arhitectura pentru reconstructia flesei'' catedralei Notre-Dame, distrusa in incendiul care a devastat edificiul luni seara, informeaza AFP si DPA.Obiectivul acestui demers este ''de a dota Notre-Dame…

- Sute de francezi s-au strans din nou in centrul Parisului ca sa se roage si sa cante imnuri religioase, ca omagiu pentru catedrala Notre Dame, ramasa in picioare dupa cel mai grav incendiu din istoria sa. Presedintele Emmanuel Macron a promis ca lacasul de cult va fi reconstruit in cinci ani, in ciuda…

- Incendiul de la catedrala Notre Dame a indurerat Franța, iar președintele Emmanuel Macron a promis eforturi pentru reconstruirea cladirii istorice, devastata de un incendiu care a avut loc luni. Mulți miliardari din jurul lumii au promis, de asemenea, sprijin financiar. Patronul lui Rennes a anunțat…

- Tim Cook, patronul Apple, a anuntat pe Twitter ca va contribui la reconstructia monumentului gotic, catedrala Notre-Dame de Paris, serios afectata de incendiul izbucnit luni seara, potrivit BFM TV, informeaza News.ro.Citește și: Miliardarii Franței se ingramadesc sa doneze pentru reconstruirea…

- Familia Bettencourt-Meyers, actionar principal al companiei L'Oreal, precum si gigantul cosmeticelor au anuntat marti o donatie totala de 200 de milioane de euro pentru refacerea catedralei Notre-Dame de Paris. Din aceasta suma 100 de milioane de euro vor fi oferiti prin Fundatia Bettencourt Schueller,…

- Pavel Filip susține ca Republica Moldova e gata sa ajute autoritațile franceze cu tot ce poate, in contextul incendiului de la Notre-Dame. Cel puțin, aceasta a scris prim-ministrul RM pe pagina sa de Twitter.

- Un incendiu violent a afectat luni seara catedrala Notre Dame din Paris. Din primele informații, focul a pornit de la acoperiș și s-a intins rapid la turla octogonala in forma de sageata a edificiului, care s-a prabușit sub privirile a mii de martori ingroziți. Momentul a fost filmat din numeroase unghiuri,…