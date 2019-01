Cum ar putea fi afectati romanii din Marea Britanie de respingerea acordul pentru Brexit

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri ca decizia Parlamentului de la Londra cu privire la acordul Brexit este regretabila si echivaleaza cu o iesire din Uniunea Europeana fara niciun fel de prevederi juridice, el sustinand ca in acest caz se vor crea probleme pentru toti cetatenii…

- Romanii care traiesc și muncesc in Marea Britanie ar putea sa aiba probleme in perioada urmatoare, in cazul in care țara va parasi Uniunea Europeana fara un acord, atrage atenția ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu.

- Reactia MAE la respingerea acordului Brexit Foto: Arhiva. Respingerea Acordului pentru Brexit de parlamentul britanic ar putea duce, potrivit analistilor, la o criza grava în Regatul Unit. Astfel, sunt luate în calcul, în prezent, mai multe scenarii: de la alegeri anticipate,…

- Intrebat daca e ingrijorat in privinta situatiei romanilor din Marea Britanie, in cazul unui ”Brexit greu”, Melescanu a declarat: ”Daca va fi o iesire grea, va trebui sa discutam. Sunt peste 400.000 de romani care traiesc in Marea Britanie, nu sunt turisti, ei contribuie direct la bunastarea si dezvoltarea…

