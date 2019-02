Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a lansat astazi primele estimari ale viitoarei sale componențe, în baza unei selecții de sondaje naționale reprezentative. Potrivit datelor agregate, la alegerile din 26 mai, PSD va obține 10 mandate, fiind creditat cu o intenție de vot de 26,5%. Pe locul al doilea…

- "In contextul in care Parlamentul European și Comisia Europeana se pregatesc pentru eventualitatea unui Brexit fara acord la 29 Martie, se incearca gasirea unor soluții favorabile pentru studenții din Marea Britanie care studiaza in alte țari ale Uniunii Europene și pentru studenții din alte țari…

- Audierea ministrului G. Ciamba in Comisia de afaceri constitutionale a PE Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba. Foto: romania2019.eu Reducerea decalajelor dintre regiuni, apararea drepturilor cetatenilor, combaterea discriminarii sunt câteva din prioritatile României…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie pragmatica in discutiile din Parlamentul European privind inghetarea fondurilor UE pentru tarile care incalca statul de drept, intrucat se afla in competitie cu alte puteri ale lumii, care ”nu asteapta chestiuni care li se nazare unora sau altora”, a declarat, marti,…

- Premierul Viorica Dancila, discurs in parlament Deputatii si senatorii vor asista în plen, la prezentarea programului viitoarei presedintii a României la Consiliul Uniunii Europene, care va începe de la 1 ianuarie. Cele sase luni de mandat se vor desfasura sub mottoul "coeziunea,…