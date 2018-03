Stiri pe aceeasi tema

- Imensa cladire, mai inalta decat cea in care iși are sediul Primaria Timișoara, imaginata la nivelul Catedralei Mitropolitane, a carei construcție a fost luata in calcul pe spațiul fostului Liceu de Arte Plastice, aflat chiar langa primarie, este de ordinul trecutului. Sorin Predescu, șeful Direcției…

- Alesonor, dezvoltator imobiliar pe segmentul rezidential de lux, da startul unui nou proiect imobiliar de profil in zona de nord a Capitalei, in urma unei investitii de aproximativ 100 milioane euro. Complexul va cuprinde peste 400 de vile verzi si va...

- Palatul Telefoanelor. Pana și numele suna bine. ”Palat”, cica, de parca telefoanele au nevoie de un palat al lor! Cladirea care se ridica semeața vizavi de legendara Capșa și la doi pași de un cunoscut hotel de pe Calea Victoriei este suficient de impunatoare. Dar nu despre ea vom vorbi astazi. Pana…

- 20 de milioane de lei, atat ar putea costa complexul sportiv pe care Primaria Timisoara are in plan sa il construiasca in Calea Lipovei. Administratia Robu a contractat deja o firma care va realiza studiul de fezabilitate si proiectul tehnic pentru proiectul promis timisorenilor de ani buni. Primarul…

- Dezastru pe strada V. Lucaciu din Baia Mare. O parte a cladirii in care odinioara functiona o scoala s-a prabusit noaptea trecuta. Primarul Catalin Chereches face declarații de presa pe strada Vasile Lucaciu nr. 61 din Baia Mare in zona Tricomar. Primarul Catalin Chereches face declarații de presa…

- Elevi de la Liceul de Arte din Alba Iulia au avut ocazia sa descopere cum pot retine versuri din poezii, cu ajutorul muzicii. Au asociat cuvinte cheie cu cȃte o secventa muzicala interpretata la pian sau au recitat in romana si engleza, toate acestea marcand Ziua mondiala a poeziei. In perioada 19-23…

- Profesorul universitar si lingvistul Olga Dutu implineste astazi opt decenii de viata, din care mai bine de cinci si jumatate le a dedicat invatamantului constantean. Desi a fost olimpica la fizica, de a lungul anilor de liceu Liceul "Mihai Eminesculdquo; fost "Ana Ipatesculdquo; din Constanta , Olga…

- O polițista din Cluj uimește pe toata lumea cu talentul pe care îl are și creeaza opere de arta foarte apreciate. Sandra Doja, agent de poliție la Biroul de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Turda, a absolvit Liceul de Arte Plastice ”Romulus…

- Cladirea Colegiul Kolcsey Ferenc a fost retrocedata dupa 1990, catre Biserica Catolica. Cladirea a servit de-a lungul timpului desfasurarii actului educational, de cativa ani fiind mutat aici liceul maghiar din oras.

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale vacante de sef centru, gradul II, la Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap Ramnicu Sarat, sef centru,…

- Profesorul universitar A. Garabet Kuuml;mbetlian s a nascut in Constanta, la 11 martie 1936.Intr un interviu acordat anul trecut pentru ZIUA de Constanta, reputatul universitar marturisea despre familia sa: "Mama mea s a nascut in anul 1912, in Cernauti. Intre anii 1918 si 1925, bunicul Victor a fost…

- Autoritatile locale din Targu Jiu au semnat vineri, 2 martie, contractul de finantare pentru reabilitarea Colegiului National „Spiru Haret". Proiectul are o valoare de 7,5 milioane lei, mare parte din suma fiind asigurata din fondur...

- Planul Urbanistic Zonal al celei mai vechi piete din Calarasi care va fi transformata intr-un complex de 5 stele a fost aprobat de consilierii locali, zona centrala urmand a fi modernizata la standarde europene.

- Cu fonduri de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice Locale, mai multe strazi din Anina vor fi reabilitate si modernizate anul acesta. Prin urmare, vor fi asfaltate strazile Vasile Alecsandri, Cerna, Colonia Rosie, Bufenilor si Bradet. Contractul de finantare pentru acest proiect…

- Situatia creata la Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Sighetu-Marmatiei, cladire apartinand de DGASPC Maramures, acolo unde un tavan s-a prabusit in urma cu doua saptamani peste 3 beneficiari a intrat in atentia deputatului USR de Maramures, Vlad Emanuel Durus. Deputatul…

- Incaperile in care copiii iși desfașurau luni orele de practica au fost friguroase in acea zi. Reprezentanții Colegiului ”Ion Mincu” din Timișoara au luat decizia mutarii copiilor din cele doua clase aflate in cladirea din spate, in imobilul din fața. „In corpul din spate, la etajul…

- MUZICA E VIATA NOASTRA! Liceul de Arte “Victor Giuleanu”, scoala in care armonia nu este un simplu cuvant, va asteapta JOI 1 MARTIE 2018, incepand cu ora 9,00 la ZIUA PORTILOR DESCHISE. Va asteptam dragi copii, sa ne treceti pragul, impreuna cu parintii vostri! IN ATENTIA PARINTILOR AI CAROR COPII VOR…

- Bosch pleaca din The Office. Noul sediu: Click Factory Centrul de cercetare și dezvoltare al concernului Bosch din Cluj a fost mutat in noua cladire de birouri edificata in centrul orașului pe terenul fostei fabrici de confecții Flacara. Planurile de extindere a germanilor vizeaza și ridicarea celei…

- Proiectele de hotarare au fost aprobate in unanimitate. "Tinand cont de bugetul limitat al Consiliului Sectorului 6 cat si de necesitatile imediate pentru realizarea unor sali de sport moderne, este necesara asigurarea finantarii in veerea realizarii obiectivului de investitii", se arata in…

- Vineri, 23 februarie 2018, Universitatea Nationala de Arte George Enescu din Iasi anunta Recitalul de Pian sustinut de Stanislav Jar, tanar pianist nascut in 1984 la Chisinau, care a studiat in Statele Unite de la 17 ani cu profesorul Mark Zeltser, in 2005 a absolvit Academia de Muzica, Teatru si…

- Potrivit purtatorului de cuvant al inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, Madalina Epure, incendiul a izbucnit la acoperisul cladirii in care functioneaza Primaria Poienarii de Muscel, in zona cosului de fum, flacarile distrugand partial acoperisul. Cele zece persoane aflate in…

- Primaria Timisoara a cumparat sase containere in care vor invata aproximativ 170 de elevi inscrisi la Scoala Generala Nr. 30, care este supraaglomerata, astfel ca sute de copii merg la cursuri dupa-amiaza, transmite corespondentul MEDIAFAX. Viceprimarul Timisoarei, Dan Diaconu, a declarat,…

- Tragedia de la liceul din Florida putea fi evitata daca legea nu i-ar fi permis unui tanar de 19 ani cu probleme comportamentale grave sa dețina o arma de foc. Arhiva școlii atacate, in care a invațat și Nikolas Cruz, arata ca tanarul era violent.

- In bugetul Timișoarei pe 2018 au fost alocați 500.000 de lei pentru studiul de fezabilitate și pentru proiectul tehnic necesare noii maternitați. Vorbim despre o cladire cu trei etaje, care se va intinde pe un teren de 4.500 mp in zona Bogdaneștilor, langa Liceul Alimentar, cu locuri de parcare și…

- S-a intamplat in 14 februarie1888, 14/26: La data menționata(ora 20:30) se inaugura, printr-un amplu ciclu de conferinte, Ateneul Roman (prima conferinta a fost tinuta de scriitorul Alexandru Odobescu), cel ce avea sa devina un reper al CULTURII ROMANE. Cladirea a fost construita intre anii 1886 si…

- Generalul Lucian Pahonțu, șeful Serviciului de Protecție și Paza (SPP), a revenit in atenția publica dupa scandalul in care a fost implicat de președintele PSD, Liviu Dragnea. Liderul social-democraților l-a numit “personaj veninos”.

- La cateva saptamani dupa ce o strada a fost inchisa din cauza unor fisuri la trotuarul si strada de langa un santier din Iasi, Inspectoratul de Stat in Constructii a anuntat valoarea sanctiunilor aplicate investitorului.

- Mai multi artisti graffiti din New York au obtinut in instanta despagubiri in valoare de 6,7 milioane de dolari dupa ce operele lor realizate pe o cladire au fost distruse, relateaza marti DPA. Ei considera ca justitia a facut dreptate in acest caz, chiar daca demersul juridic nu a fost initiat din…

- Primaria Adjud a depus spre finanțare inca cinci proiecte de investiții, in valoare totala de aproape 33 milioane de lei, finanțarea urmand sa fie asigurata prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL), etapa a II-a. Acest lucru a fost posibil dupa ce, la nivel național, mai…

- Surpriza pentru copiii internati la Institutul Oncologic Bucuresti! Artistii de la grupul vocal "Cununita Munteneasca" din Ploiesti le-au oferit, sambata, un program artistic pentru a le aduce bucurie si a-i asigura ca nu lupta cu boala singuri. Este vorba despre o noua serie de acțiuni umanitare derulata…

- Primarul Constantin Toma a avut ocazia sa vada cu ochii lui cum funcționeaza platforma electronica de management educațional – implementata pana in acest moment in șase licee și școli generale din municipiu -, dar sa și afle parerea utilizatorilor acesteia, pe parcursul vizitei pe care a facut-o, la…

- Elena Anemona Ploscaru este o tanara talentata din județul Mehedinți, are 18 ani și studiaza la Liceul de Muzica și Arte Plastice din Targu Jiu. Frumoasa interpreta studiaza muzica vocala tradiționala romaneasca cu profesorul Emil Lacatușu. A inceput sa cante de la o varsta frageda și…

- Primaria Timișoara a luat masuri pentru stoparea circulației TIR-urilor prin zona Pasajului Jiul. Edilul Nicolae Robu susține ca pasajul este proiectat sa țina cel puțin 100 de ani, insa din cauza ca șoferii de TIR nu respecta restricțiile de inalțime impuse in zona, lucrarea abia inaugurata ar putea…

- Direcția Agricola a Județului Timiș nu va prinde varful sezonului agricol in centrul Timișoarei. Instituția trebuie sa plece din sediul in care funcționeaza de zeci de ani, pentru ca primaria nu-i mai prelungește contractul. Primarul Nicolae Robu spune ca nu e „normal” ca DAJ sa ocupe acele spații.

- Ultimele acte ale etapei județene au avut loc, in aceasta saptamana, la sala LPS, „Pedagogic” depașind in semifinale pe CN „E. Ghiba-Birta”, scor 43-14, iar in ultimul act pe CN „Moise Nicoara”, scor 61-32 (15-10, 14-5, 15-11, 17-6), marcatoarele fiind: Diana Spinean 25 (1×3), Patricia…

- Anul școlar 2018-2019 va incepe fara o unitate de invațamant cu personalitate juridica. Este vorba despre Colegiul ”Ion Mincu” din zona centrala a Timișoarei, care a fost dizolvat. Consilierii locali din Timișoara au decis, in luna noiembrie, „reorganizarea prin divizare totala a Colegiului…

- De cand regia de transport local a devenit societate pe acțiuni, oamneii nu și-au mai primit salariile la timp. Aproximativ 20 de angajați ai societații de transport public din Timișoara au protestat, luni, la Primaria Timișoara, nemulțumiți ca pe luna decembrie au primit doar cate 300 de lei din salariu.

- Cladirea care adapostește Liceul de Muzica iși va schimba fața cu doua milioane de euro, finanțare asigurata prin PNDL. Municipalitatea deja a cerut autorizațiile necesare, inca de la finalul anului trecut.

- Incep cu multe multumiri la adresa celor care deja, de ani buni, sprijina programele adresate membrilor si reprezentantilor asociatiilor de proprietari. Cu ajutorul lor, reusim sa strangem fonduri care sunt esentiale pentru actiunile de consiliere adresate membrilor si reprezentantilor asociatiilor…

- Conducerea Clubului Sportiv Farul Constanta, impreuna cu loialii sai colaboratori de la Directia Judeteana pentru Sport si Tineret, Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru“ si Universitatea „Ovidius“, a fost prezenta, ieri, la Complexul „Sport“ din strada Cuza Voda, pentru a prezenta bilantul clubului…

- SsangYong a deschis la sfarsitul unului trecut doua noi centre de comercializare și service in zona Moldovei. Astfel, la Iași și la Vaslui s-au deschis noi centre SsangYong, marind numarul de dealeri. Urmeaza, in curand, inca un centrul la București. La Vaslui, noua locație aparține binecunoscutului…

- Doi ungheneni au ajuns in ”Cartea de Aur”, elaborata de site-ul Diez.md la finele anului trecut. De fapt, aceasta ”Carte de Aur” conține numele a noua personalitați originare din Republica Moldova, care s-au remarcat la nivel internațional in anul 2017, despre care s-a vorbit și s-a scris in repetate…

- A venit scadenta pentru fostul purtator de cuvant al Politiei Locale din Buzau, care s-a atasat de un Cielo uitat la fostul sediu al institutiei, cel de pe Bulevardul Garii, masina pe care a dezmembrat-o bucata cu bucata in afara orelor de program. Politistul local Florin Oaie a scapat basma curata…

- Cladirea fostului Consulat al Austriei din Falticeni, aflata in prezent intr-o avansata stare de degradare, va fi transformata intr-un Muzeu de Arta Religioasa. Proiectul ar putea fi realizat dupa ce Consiliul Județean Suceava a aprobat transmiterea acestei cladiri in administrarea Muzeului ...

- Un incendiu a izbucnit miercuri pe proprietatea cuplului format din Bill si Hillary Clinton de la Chappaqua, in statul New York, insa nimeni nu a fost ranit, scrie AGERPRES, citand AFP. Citeste si: Decizie CONTROVERSATA a presedintelui SUA: Donald Trump A DIZOLVAT comisia privind frauda electorala…

- Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan, sustine ca a primit informatii conform carora ministrul Sanatatii a fost vazut noaptea iesind din cladirea DIICOT.

- Un numar greu de determinat de protestatari (peste 40 000 dupa estimarile Ministerului de Externe din Iran) au ieșit in strada pentru a-și manifesta nemuțumirea fața de starea actuala de lucruri. Cine sunt și ce vor aceștia nu este cu totul clar, mai ales in condițiile in care regimul de la…

- Cele aproape 1.800 de autorizatii de construire emise de municipalitatea timisoreana pe parcursul lui 2017 nu indica nici pe departe un reviriment al dezvoltarii urbanistice. De fapt, numarul lucrarilor nu a fost in 2017 nici pe jumatate fata de perioada de varf a dezvoltarii imobiliare, care s-a consumat…

- Diana Bogos și antrenoarea Viorica Pintilie Diana Bogos a fost declarata cea mai buna sportiva a anului din județul Vaslui – disciplinele olimpice. Ea a avut un an dificil, cu susținerea examenului de bacalaureat, pe care l-a trecut cu brio, și admiterea la facultate. 2017 i-a adus Dianei Bogos titlul…