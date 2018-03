Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu dezvaluie ce decizie ar lua pe cererea lui Tudorel Toader de revocare a sefei DNA, daca ar mai fi presedinte. Fostul sef de stat afirma ca ar respinge soicitarea, pentru a transmite un mesaj despre functia prezidentiala."Eu as avea in vedere un lucru la care as tine foarte mult…

- Avizul negativ privind revocarea sefei DNA, pe masa presedintelui Sectia pentru procurori a Consiliul Superior al Magistraturii anunta ca avizul negativ privind propunerea de revocare a Laurei Codruta Kövesi din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie a fost motivat si înaintat…

- Foto: Lilian Nițu, președinte PMP Dambovița, Traian Basescu, președinte PMP Partidul Mișcarea Populara se intrunește pe 16 iunie intr-un congres Post-ul PMP a convocat congres pe 16 iunie. Partidul susține alegerea primarilor in doua tururi și Unirea cu Republica Moldova apare prima data in Gazeta…

- Nutritionistul Mihaela Bilic dezvaluie pe pagina de Facebook care este legatura dintre apa si sanatate. „Sa nu ai dupa ce bea apa…era considerat, in credinta populara, pragul cel mai de jos al saraciei. in vremuri mai putin prielnice decat cele pe care le traim, cand oamenii reuseau cu greu sa puna…

- Spre deosebire de actualul lider de la Cotroceni care, pe fondul recentei vizite in Romania a sefului statului sarb spunea ca nu crede ca “este treaba presedintilor, personal, sa se ocupe de cei care fug de justitia romaneasca”, fostul presedinte Basescu lasa sa se inteleaga ca, daca ar mai fi fost…

- Traian Basescu a declarat, luni, ca sotia lui Omar Hayssam i-a cerut sa o primeasca si i-a marturisit ca sotul sau este "extraodinar de bolnav" si "probabil o sa moara în puscarie", fostul presedinte afirmând ca

- Reprezentantii social-democratilor prezenti sambata la Congresul extraordinar al PSD au votat in unanimitate in favoarea inceperii dezbaterilor pentru cinci conventii nationale. Printre ele se afla și Conventia nationala pentru presedintia Consiliului UE."Aici trebuie sa lasam deoparte atacurile,…

- Codrin Ștefanescu a criticat dur ”dictatura” impusa de Liviu Dragnea, in PSD, inainte de Congresul de sambata! Dupa ce a pierdut cursa pentru funcția de secretar general, Ștefanescu spune ca se așteapta sa fie revocat și din funcția de adjunct al celui impotriva caruia a candidat.”Ma aștept…

- Adunarea Nationala Populara din China (ANP, forul legislativ chinez) a adoptat duminica un amendament constitutional prin care este abolita limitarea numarului de mandate prezidentiale, ceea ce ii ofera actualului sef al statului chinez, Xi Jinping, posibilitatea de a ramane la conducerea tarii si…

- Marius Pieleanu spune ca nu crede intr-un scenariu in care președintele ar fi suspendat, atragand atenția ca nu s-a pus niciodata astfel problema. Pieleanu a mai precizat ca, in sfarșit, cineva din PSD, chiar președintele Dragnea, s-a solidarizat cu cererea de revocare a Laurei Codruța Kovesi.…

- Elena Udrea nu s-a prezentat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde era programat un nou termen in dosarul "Gala Bute", in care a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita si abuz in serviciu, potrivit AGERPRES.Citeste si: Declaratia…

- Premierul Viorica Dancila a venit cu o replica dura la afirmatiile facute de un oficial de la Bruxelles cu privire la Legile Justitiei si la cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi.Citeste si: Dancila RUPE TACEREA: Mesaj pentru Iohannis, dupa decizia de REVOCARE a Laurei Codruta Kovesi…

- Batalia pentru alegerile prezidentiale din toamna anului viitor a inceput deja. Astfel, partidele fac tot felul de analize pentru a gasi candidatul ideal pentru aceasta functie, numai ca pe lista apar si multe surprize. Victor Ponta, omul infrant de Iohannis la alegerile din 2014 este decis sa isi…

- Fostul președinte Traian Basescu are motive de bucurie. Acesta a confirmat luni zvonurile potrivit carora Elena Basescu, mezina familiei, ar fi insarcinata. Astfel, fostul președinte va deveni bunic din nou.„Mare bucurie! Anul acesta, se va naste cel de-al treilea copil al fiicei mele…

- Liderul PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca, in opinia sa, Laura Codruta Kovesi nu ar trebui schimbata de la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar ar trebui pusa sa "curete" aceasta institutie, mentionand ca atat aceasta, cat si presedintele Klaus Iohannis…

- Ultimele evenimente de pe scena politica din Romania nu aduc vesti foarte bune pentru cei din PSD. Astfel,ultimulsondaj de opinie cu privire la preferintele romanilor pentru functia de presedinte, arata faptul ca Iohannis ramane in topul preferintelor romanilor, asta cu doar un an si jumatate inaintea…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, marti, ca nu a vazut inregistrarile facute de Vlad Cosma si acuzatiile aduse DNA. Intrebat daca el crede ca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ar trebui sa demisioneze, Basescu a replicat ca nu crede nimic, deoarece “la Biserica se crede”.Alina…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat joi, intr-o intervenție telefonica in cadrul emisiunii ”Dosar de politician” ca din punct de vedere logic nu exista nicio justificare logica pentru modificarile facute de Guvern la Codul Fiscal și la legea salarizarii in contextul in care Romania a avut o…

- In acesta seara, la emisiunea moderata de Silviu Manastire, la postul B1 TV, Florin Iaru a avut o iesire transanta vis-a-vis de ceea ce s-a intamplat in Parlamentul European despre reactiile nepotrivite ale europarlamentarului Monica Macovei.

- Doi deputați ai Partidului Democrat, Artur Gutium și Vladimir Cernat, au depus o sesizare la Curtea Constituționala (CC), astfel aceștia cer sa declare neconstituționale sintagmele care au stat la baza retragerii cetațeniei R. Moldova lui Traian Basescu, de catre președintele, Igor Dodon.

- Veste proasta pentru Dragos Basescu, tanarul nepot al fostului lider de la Cotroceni, Traian Basescu. Dragos Basescu a aflat luni decizia definitiva a instantei. Revenim! Nepotul fostului presedinte, Dragos Basescu, condamnat definitiv is a post from: Ziarul National Nepotul fostului presedinte, Dragos…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, sugereaza ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, ar trebui inlocuita din funcție pentru a recredibiliza instituția. „Trebuie adus DNA-ul macar la nivelul si credibilitatea pe care le avea in timpul lui Morar, cand nu prea plecau dosare fara probe…

- Tribunalul Bucuresti a dispus prelungirea cu 30 de zile a masurii arestului la domiciliu pentru medicul Mihai Lucan, cercetat de DIICOT intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei, informeaza Agerpres. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti. Medicul…

- Remus Borza crede ca PSD ar putea sa vina la alegerile prezidențiale cu un candidat din afara partidului, Calin Popescu Tariceanu, actual șef al Senatului și fost premier al Romaniei. Borza remarca mai multe atuuri la Tariceanu și crede ca ar putea caștiga in turul al II-lea impotriva lui Iohannis,…

- Liderul PMP, Traian Basescu, a afirmat vineri seara ca, in situatia in care ar fi fost presedinte si trebuia sa nominalizeze pentru a treia oara un premier de la PSD, l-ar fi facut "afis" pe liderul PSD si ar fi obtinut si nominalizarea unui director al...

- Fostul presedinte Traian Basescu a criticat vehement modificarile facute la conflictul de interese prin legea ANI, dar si anumite prevederi ce vor sa fie introduse in codurile penale prin diverse amendamente sustinute de PSD-ALDE. Modificarile propuse de catre deputatul PSD Catalin Radulescu au fost…

- Dezvaluire bomba facuta de Traian Basescu! Fostul președinte a confirmat oficial, pentru prima data la emisiunea ”Romania 9”, la TVR, faptul ca Victor Ponta este ofițer acoperit. Mai mult, Basescu a devoalat și care este sursa aceastei informații. In aceasta seara, fostul președinte a vorbit și despre…

- Seful statului a transmis cat se poate de clar ca nu e preocupat de vreo eventuala suspendare. La fel cum nu s-a temut de asa ceva nici in momentul in care a dat unda verde desemnarii lui Dancila ca viitor sef al Guvernului. “Am cantarit toate argumentele si am ajuns la concluzia ca asta este varianta…

- "2018 este cu adevarat momentul cel mai potrivit pentru a reflecta profund si a actiona intetelept pentru prezentul si viitorul natiunii si societatii romanesti. Este momentul asumarii proiectului nostru legitim de tara, adica a modelului nostru de dezvoltare si a cailor de urmat, interne si externe,…

- O noua ședința de judecata in procesul dintre fostul președinte roman Traian Basescu și actualul șef de stat moldovean, Igor Dodon, cu privire la anularea decretului de retragere a cetațeniei Republicii Moldova, va avea loc azi, 22 ianuarie, la Judecatoria Chișinau, filiala Botanica, informeaza Independent.md.…

- Analistul politic Cristian Pârvulescu considera ca desemnarea ca premier a Vioricai Dancila de catre presedintele Iohannis ar putea fi, din punct de vedere al intereselor sale, "o eroare", dar sustine ca seful statului a acceptat aceasta propunere de

- Fostul presedinte al PSD Mircea Geoana considera ca nominalizarea de catre presedintele Klaus Iohannis a social-democratei Viorica Dancila pentru functia de premier reprezinta o decizie corecta. "Decizie corecta a presedintelui Iohannis de desemnare a candidatului pentru premier din partea actualei…

- Traian Basescu a mers la Cotroceni, la consultarile cu Iohannis, cu doua propuneri de premier din partea PMP: Siegfried Mureșan și Eugen Tomac. Fostul președinte susține ca Iohannis nu risca sa fie suspendat daca refuza propunerea PSD de premier.„Daca PSD vrea sa-l faca președinte pentru al…

- Vasile Dincu crede ca Mihai Tudose a fost indepartat din funcție pentru ca nu a reușit sa mulțumeasca partidul. Liviu Dragnea a caștigat confruntarea cu Mihai Tudose. Deocamdata, liderul PSD este caștigator, dar ramane de vazut daca va fi caștigator pe termen lung, deoarece crize periodice…

- Comitetul Executiv Național al PSD se va reuni marți, la ora 11.00, pentru a desemna persoana care fi propusa președintelui Iohannis pentru funcția de prim-ministru.Secretarul general adjunct al PSD, Codrul Ștefanescu, a declarat la Antena 3 ca Liviu Dragnea nu va participa la ședința CEx.…

- Premierul Mihai Tudose va avea miercuri o intalnire cu seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, decizia de demitere a acestuia, asa cum a cerut ministrul de Interne Carmen Dan, urmand sa fie luata abia dupa aceasta discutie, au declarat surse guvernamentale pentru MEDIAFAX.

- Te aștepți ca apele sa se limpezeasca la apariția lui Iohannis. Mai mult, ca apele sa se separe, facandu-i carare, caci este primul om din stat. Deasupra lui nu mai este nimeni. Este cel care trebuie sa aiba intotdeauna dreptate dupa o chibzuința matura și indelungata. Pe scurt, in teorie, așa ar sta…

- Fostul ministru al Justitiei Robert Cazanciuc (PSD) a scris, în ultima sa postare pe Facebook, ca în anul Centenarului ar prefera un presedinte mediator, nu jucator, afirmând ca ar fi preferat ca Iohannis sa invite membrii Comisiei speciale pentru

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara si ca urmeaza sa formalizeze hotararea in limitele competentelor sale legale. „Este o decizie pe care am luat-o. Este o decizie…

- „Este o decizie pe care am luat-o. Este o decizie pe care urmeaza sa o formalizez in limitele competentelor mele legale", a declarat Tudorel Toader, intrebat despre o posibila revocare din functie a Laurei Codruta Kovesi. Toader a ținut sa precizeze ca nu ministrul Justitiei face revocarea din functie,…

- Primele mari mișcari la Metrorex, dupa tragedia de la stația Dristor de luna aceasta. Compania va incepe sa caute bani pentru redactarea de studii de pre-fezabilitate și fezabilitate care sa indice soluțiile tehnice optime pentru instalarea unui sistem de protecție a calatorilor, la marginea peroanelor…

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a publicat un document din care reiese ca un judecator de la Sectia penala a ICCJ ar fi autorizat supravegherea video, audio sau prin fotografiere, in perioada 4 iulie - 2 august 2014, a mai multor zeci de persoane din fruntea statului, printre care se afla și Calin…

- Adrian Nastase a comentat protestele din ultimele luni și a spus ca “este o incercare de decredibilizare a parlamentarismului pentru a se crea o formula de anarhie”. El spune ca “ceea ce se intampla acum se leaga și de felul in care Iohannis iși pregatește un al doilea mandat”. El l-a criticat foarte…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus, miercuri seara, întrebat despre o posibila revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, ca, "în forul sau interior", a luat decizia, pe care o va anunta într-o conferinta de presa,

- Presedintele comisiei speciale parlamentare pe domeniul Justitiei, Florin Iordache, a declarat, marti, ca nicio decizie de modificare a codurilor penale pentru transpunerea Directivei europene privind prezumtia de nevinovatie nu va fi luata fara punctul de vedere al Ministerului Justitiei, adaugand…