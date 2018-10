Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 24 – 28 octombrie 2018, Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brancuși”, Consiliul Local si Primaria Municipiului Targu-Jiu organizeaza Colocviul International „Brancusi”, cu titlul „Ansamblul Monumental Brancusi, Targu Jiu – 80 de ani”. In cadrul evenimentului, dedicat…

- Schitele in tus pe carton subtire "La Colonne sans fin/ La muse endormie" (1924), de Constantin Brancusi (1876-1957), au fost estimate de casa Artmak intre 10.000 si 15.000 de euro si vor fi scoase la licitatie pe 31 octombrie, de la ora 19.30, in sesiunea "Top 100 Mari Maestri ai Artei Romanesti".Lotul…

- In perioada 24 – 28 octombrie 2018, Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brancuși”, Consiliul Local si Primaria Municipiului Targu-Jiu organizeaza Colocviul International „Brancusi”, cu titlul „Ansamblul Monumental Brancusi, Targu Jiu – 80 de ani”. In cadrul evenimentului, dedicat…

- Reputati cercetatori din spatiul european si national vor participa la Colocviul International "Brancusi", cu titlul "Ansamblul Monumental Brancusi, Targu-Jiu - 80 de ani", eveniment in cadrul caruia vor mai avea loc expozitii de arta, lansari de carte si film si Gala Premiului National Brancusi.…

- Centrul de Cercetare, Documentare si Promovare „Constantin Brancusi", in parteneriat cu Institutul Cultural Roman si Filiala Targu Jiu a Uniunea Artistilor Plastici din Romania, organizeaza, in perioada...

- Centrul de Cercetare, Documentare si Promovare „Constantin Brancusi” in parteneriat cu Institutul Cultural Roman si Filiala Targu Jiu a Uniunea Artistilor Plastici din Romania organizeaza, in perioada 23 august – 3 septembrie, Simpozionul International de Pictura. Evenimentul, ce se va ...

- Vineri, 10 august, incepe Festivalul Național de Folk și Balada „Poarta Sarutului”, ediția a XVII-a. Festivalul va avea loc in perioada 10-12 august, in incinta Teatrului de Vara și se va desfașura sub forma de spectacol. Evenimentul este organizat de catre Școala Populara de Arta Targu…

- Simpozionul International de Sculptura din cadrul celei de-a patra ediții a Atelierelor Brancusi si-a deschis miercuri portile in municipiul Targu-Jiu. Manifestarea se va incheia pe 3 septembrie. Organizatorii sunt Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brancuși”, Consiliul Local…