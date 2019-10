Stiri pe aceeasi tema

- Soferul TIR-ului in care a provocat o adevarata tragedie in Ialomita a fost surprins de camerele video cu doar 10 minute inainte de producerea carnagiul in care zece persoane si-au pierdut viata. Acesta s-a oprit la o benzinarie detinuta chiar de firma pentru care lucra.

- Tragicul accident produs in dimineata de sambata in judetul Ialomita a indoliat o intreaga comunitate, dar si intreaga tara. Se considera ca fiind unul dintre cele mai grave accidente produse in anul 2019.

- Titi Aur lanseaza un puternic semnal de alarma, dupa accidentul grav produs o șosea din Ialomița, in urma caruia 10 persoane au murit, 7 persoane sunt ranite, din care doua acum se afla pe masa de...

- Un accident deosebit de grav s-a petrecut azi-dimineața in județul Ialomița. Zece persoane și-au pierdut viața și alte șapte au fost ranite grav, dupa ce un TIR a intrat pe contrasens și s-a izbit puternic de un microbuz.

- ”Nu se face nimic organizat, nimic pentru a reduce astfel de tragedii sau de victime. Este un drum normal, doar ca toți cei care conduc trebuie sa ințeleaga ca sunt intr-un mare pericol și li se poate intampla chiar și lor. Pentru a ajunge la conștientizare, trebuie sa se faca protecția muncii. Singura…

- Ziarul Unirea VIDEO. Toaleta de 50.000 de euro, din banii publici, construita intr-o școala din Ialomița. Primarul localitații explica suma mare de bani investita: „Depinde din ce unghi se vede treaba” Toaleta de 50.000 de euro, din banii publici, construita intr-o școala din Ialomița. Primarul localitații:…

- Fara sprijinul si intelegerea cetatenilor, in special a crescatorilor de porci, aparitia unor noi focare de boala nu poate fi stopata, fapt ce va duce la pagube economice importante. Acesta este mesajul transmis de autoritatile din Ialomita, unde pesta porcina a explodat din cauza nerespectarii de catre…

- Un tractor s-a rasturnat intre Conop și Barzava, iar șoferul a ramas prins sub utilaj. „Se deplaseaza Garda de Intervenție Barzava cu o autospeciala pentru Descarcerare, o ambulanta SMURD, un ofițer și cinci subofițeri. La fața locului se deplaseaza și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Conop”,…