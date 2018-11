Stiri pe aceeasi tema

- In anul care vine vom asista la imparțirea lumii cyber-atacurilor in doua grupuri: nou-veniții plini de energie, dar fara experiența, și autorii tradiționali, cu multe resurse și o mare complexitate. Al doilea grup reprezinta o provocare majora pentru companii, deoarece atacatorii experimentați exploreaza…

- Scriitorul Ioan Gh. Pricop a murit in noaptea de miercuri spre joi, la locuința sa din județul Vaslui, in comuna Duda Epureni. Ioan Gh. Pricop a inceput sa scrie de la vasta de 16 ani, debutand in gazeta școlii. A continuat apoi o viata intreaga sa iși aștearna pe hartie, cu multa sensibilitate și devotament,…

- Un cetatean roman a murit intr un accident rutier produs in Belgia, informeaza Ministerul Afacerilor Externe MAE intr un raspuns la solicitarea AGERPRES.Ambasada Romaniei la Bruxelles are in atentie accidentul rutier produs in data de 16 octombrie in zona Munos, Regatul Belgiei, in care a fost implicat…

- Un cetatean roman a murit intr-un accident rutier produs in Belgia, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE) intr-un raspuns la solicitarea AGERPRES. "Ambasada Romaniei la Bruxelles are in atentie accidentul rutier produs in data de 16 octombrie in zona Munos, Regatul Belgiei, in care a fost implicat…

- „Nea Adolf din Voievodeasa”, sau pe numele sau adevarat, Stadler, are acum 77 de ani și locuiește in localitatea Voievodeasa-Sucevița. Fostul dictator, Adolf Hitler pe care istoria l-a numit unul dintre cei mai mari tirani ai omenirii, a ținut sa boteze pr primul copil care se va naște in tabara din…

- Incidente petrecute acum 40 de ani au ieșit la suprafața. S-a descoperit cum era perceput dictatorul Nicolae Ceaușescu in Vest. Regina Elisabeta s-ar fi ascuns intr-un tufiș pentru a scapa de el.

- In august 1946, un barbat din Maryland s-a dus sa ia pranzul in locul sau preferat. Fiind sala plina, acesta decide sa-l intrebe pe un barbat ce statea singur la masa daca poate lua loc. Dupa cum afirma el, barbatul era Adolf Hitler.