Stiri pe aceeasi tema

- Modul in care bugetul pe 2019 a fost construit de catre alianța PSD-ALDE a facut sa creasca riscul ca primariile sa nu poata susține programele sociale descentralizate, a declarat, vineri, Cosmin Marinescu, consilierul pe probleme economice al președintelui Klaus Iohannis. Reamintim, Klaus Iohannis…

- Senatorul liberal Florin Citu ii cere demisia lui Eugen Teodorovici, in contextul situatiei Legii Bugetului."Eugen Teodorovici, daca ai un dram de onoare iti dai demisia! Esti primul ministru din istoria Romaniei caruia i se intoarce bugetul de Presedinte si CCR.Altfel ramai…

- Scandalul in legatura cu bugetul pe 2019 intra in prelungiri. In premiera pentru Romania, presedintele contesta la Curtea Constitutionala legea prin care s-au impartit banii tarii. ″Actul, încalca atât Constituţia, cât şi angajamentele faţă de Uniunea…

- Scandalul in legatura cu bugetul pe 2019 intra in prelungiri. In premiera pentru Romania, presedintele contesta la Curtea Constitutionala legea prin care s-au impartit banii tarii. ″Actul, încalca atât Constituţia, cât şi angajamentele faţă de Uniunea…

- Dupa aproape trei ore de discuții, in urma audienței excepționale la ministrul Finanțelor, Madalina Turza a obținut o victorie importanta. Contactata de redactorii DCNews, a declarat: „Sunt bucuroasa pentru ca am reușit sa obținem o audiența excepționala. Zeci de parinți din țara au venit de la sute…

- Tema ședinței o constituie alocarile bugetare din administrația publica locala.De la ora 15.00, primarul general Gabriela Firea și președintele AMR, Robert Negoița, vor participa la Guvern la o intalnire cu premierul Viorica Dancila, cu ministrul Finanțelor, Eugen Orlando Teodorovici, și…

- Intrebata daca se astepta ca presedintele Iohannis sa preia presedintia Consiliului Uniunii Europene, Viorica Dancila a afirmat: "Ar fi un lucru nefiresc. Am vazut cand a venit cancelarul austriac Sebastian Kurz ca a preluat stafeta presedintiei. Presedintia Consiliului Uniunii Europene este detinuta…

- Ar fi fost frumos ca Viorica Dancila sa fi spus, de exemplu, asa: „Ma angajez ca atata vreme cat voi fi premier, Guvernul condus de mine sa nu dea nicio ordonanta de urgenta de amnistie si gratiere sau de modificare a legislatiei penale“. O alta linie de mesaj in discursul Vioricai Dancila a fost…