Cum am putea astăzi să avem politicieni ca Iuliu Maniu. „A avut…

Cu ocazia Centenarului, in spatiul public se vorbeste despre Bratianu, despre Regele Ferdinand, despre „batalioane romane treceti Carpatii”, dar prea putin despre Iuliu Maniu, spune intr-un interviu pentru „Adevarul” istoricul clujean Doru Radosav. Ce rol a avut Iuliu Maniu la Marea Unire, cum a ajuns acesta sa fie principalul promotor al ideii de stat de drept in Romania Mare si de ce a fost contestat in politica damboviteana.