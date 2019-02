Stiri pe aceeasi tema

- Stiai ca o locuinta se transforma in “acasa” atunci cand te incarca cu energie pozitiva, este primitoare si te ajuta sa te relaxezi? Iar living-ul devine centrul de atractie al casei atunci cand se aduna prietenii, familia si cunoscutii in jurul semineului si se bucura de momentele calde, cu povesti…

- Ceasul este unul dintre cele mai impunatoare accesorii, care iti poate oferi un aer sofisticat si rafinat sau, dimpotriva, poate fi acel detaliu care spulbera orice urma de eleganta pe care ai incercat sa o dai imaginii tale prin tinuta. Mai mult decat un simplu instrument care indica timpul, ceasul…

- Pantofii au fost mereu considerati oglinda personalitatii reprezentantelor feminine si totodata o declaratie de stil a acestora, motiv pentru care multe dintre ele au dezvoltat chiar o adevarata pasiune pentru acest tip de incaltaminte. Ba mai mult,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Alegerea uleiului cel mai potrivit pentru mașina noastra se poate dovedi una dintre gele mai grele decizii, cu atat mai mult cu cat producatorii auto nu recomanda marci specifice, ci mai degraba caracteristici de luat in seama pentru o funcționare optima a blocului motor.

- De la sarcini simple, prepararea ceaiului, pana la sarcini complexe, gatitul pentru toata familia, plita incorporabila poate deveni unul dintre cele mai importante electrocasnice din casa. Modernele plite incorporabile sunt intotdeauna perfecte. De multe ori, un aragaz cuprinde un cuptor si o plita…

- Semineele sunt sisteme de incalzire perfecte, cu aspect placut, ce au inceput sa isi faca locul in din ce in ce mai multe locuinte. Fie ca locuiesti la casa sau la bloc, nimic nu te poate opri sa montezi un semineu ce va oferi incaperii un aspect aparte. Un semineu living potrivit trebuie ales cu grija,…

- Unica menire a cravatei este de a infrumuseta si de a da barbatului un aspect elegant. In antichitate, soldatii isi legau in jurul gatului fulare de protectie, care mai tarziu s-au transformat devenind mai lungi si au fost confectionate din matase, casmir, lana sau in. Acestea sunt considerate a fi…

- Pentru femei, gentile sunt mai mult decat un simplu accesoriu practic. Femeile au dus gentile la stadiul de pasiune, iar acest lucru este usor de observat. Prin simplul fapt ca le poarta peste tot, acestea demonstreaza dragostea pe care au fata de variata gama de genti. Fiecare femeie are…