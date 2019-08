Cum alegi o mașină de familie? Achiziționarea unei mașini nu este deloc un proces simplu. Alegerea trebuie facuta in funcție de criterii bine stabilite și, in majoritatea cazurilor, in limitele unui buget. Aventura se poate dovedi a fi și mai complicata atunci cand autoturismul achiziționat este destinat utilizarii de catre o familie. Discuții interminabile, pretenții de tot soiul, hotarari, razgandiri și multe alte surse de stres și oboseala - cu toate acestea te poți confrunta pe parcursul cautarii, daca aceasta este facuta in mod neorganizat. Cum ar trebui sa gestionezi acest tip de situație in așa fel incat sa poți face… Citeste articolul mai departe pe a1.ro…

Sursa articol: a1.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul este din localitatea Umbraresti, judetul Galati si s-a ales cu un dosar penal in care este acuzat de savarsirea a patru infractiunii. Magistratii l-au pus sub control judiciar pentru 60 de zile.

- Un tanar și o tanara s-au gandit sa faca o plimbare de seara cu mașina prin orașul Petrila. Cavalerul de 21 de ani s-a urcat la volanul mașinii, iar pe locul din fața dreapta era prietena sa dornica de o mica aventura prin oraș. Insa, polițiștii au primit informații ca tanarul care se afla la volan…

- Accidentul s-a petrecut in aceasta dupa amiaza pe o șosea din Arad, mai exact la ieșire din Beliu spre Bocsig. Mașina in care era mama, tata și cei doi copii de 9 respectiv 12 ani a intrat intr-un tir. In urma impactului extrem de violent, copilul de 9 ani a ramas incarcerat. Pompierii de la […] The…

- Tragedie in Bulgaria, duminica dupa-amiaza, in urma unui groaznic accident pe drumul Razgrad – Ruse, langa satul Oseneț. Doi romani au murit, iar alti doi sunt raniti, intre care si un copil de 8 ani aflat in coma. Nenorocirea s-a produs ieri, in jurul orei 16.00. Masina in care se aflau cei patru romani…

- Sa gasești mașina perfecta de familie, care sa se incadreze in bugetul tau, sa fie spațioasa, fiabila, sa aiba un consum cat mai mic și un portbagaj incapator pare sa fie o adevarata provocare. Nu și daca faci un research și de documentezi in prealabil. Pe lista celor mai populare autoturisme care indeplinesc…

- Un tanar din Alba a trait duminica, 23 iunie, aventura vietii, care, insa, i-ar putea aduce o condamnare la inchisoare. In stare de arest la domiciliu a furat o masina cu care s-a rasturnat dupa o cursa pe strazile din comuna. In plus, era sub influenta bauturilor alcoolice.

- In ultima perioada s-a tot pus accentul pe ideea de a organiza nunta si botezul in aceeasi zi, o practica des intalnita, mai ales in cazul celor care nu au apucat sa isi oficializeze relatia inainte de venirea pe lume a bebelusului. Tot mai multe cupluri se confrunta cu dilema daca sa organizeze nunta…

- Daca masina ta isi traieste ultimii ani ai batranetii si o simti cam obosita, mai ales la drumurile lungi, cu siguranta te gandesti sa faci o investitie si sa iti cumperi un autoturism . Stim cu totii ca piata auto are o gama larga si ca masinile noi sunt cam scumpe, chiar si pentru un leasing. Mai…