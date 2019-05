Vociferări la predarea buletinelor de vot la BEJ Timiș

Reprezentanții birourilor electorale din Timiș și-au pierdut, astăzi, la ora prânzului, răbdarea, după ce au stat la coadă ore în șir pentru a preda ... The post Vociferări la predarea buletinelor de vot la BEJ Timiș appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]