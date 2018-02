Cum alegi cea mai potrivita varianta de finantare pentru afacerea ta De unde luam bani sa incepem, sa sustinem sau sa extindem o afacere? Cum alegem sursa de finantare, cum convingem pe cineva sa ne acorde increderea, inainte de banii in sine, si cum gestionam costurile pe care orice finantare le presupune? De la imprumuturi de la prieteni si familie, la clasicele credite bancare, sau la finantarile mai complexe, cum ar fi emisiunile de obligatiuni sau credite de investitii pe anumite proiecte, avem tot atatea surse de finantare de care, teoretic, pot beneficia cei care deruleaza sau intentioneaza sa demareze o afacere. Diferenta dintre teorie… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

