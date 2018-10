Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Sfat este foarte categoria atunci cand vine vorba de relațiile de cuplu. bruneta a facut declarații in acest sens la o emisiune de televiziune. Brigitte Sfat a avut o casnicie cu foarte multe desparțiri, impacari șo scandaluri cu marele campion la tenis Ilie Nastase. In prezent, Ilie Nastase…

- Sa cresti mare si sa iti gasesti un rost in viata se poate dovedi la un moment dat un lucru dificil pentru oricine, dar acest proces este si mai greu atunci cand esti refugiat dintr-o tara sfasiata de razboi. Abu are doar 13 ani, dar el a trecut deja prin mult mai multe incercari decat majoritatea oamenilor…

- Familia regala spaniola se afla in vacanța in frumoasa insula Mallorca, insa vacanța acestora este una activa, caci Regele Felipe, Regina Letizia și fiicele lor, Leonor și Sofia, participa aproape in fiecare zi la diferite evenimente. Ieri, in Palma de Mallorca Cu premierul spaniol și soția acestuia…

- Exact ca si in cazul adultilor, protectia solara la copii este esentiala. Si poate chiar mai mult decat in cazul celor mari deoarece pielea copiilor este cu mult mai sensibila. Ca atare, ea are nevoie de ingrijire si atentie sporita.

- Dupa ce o femeie in varsta de 91 de ani a ajuns la spital și a sesizat Poliția ca ar fi fost otravita cu mercur de catre o familie care o ingrijea, procurorii aradeni au inceput cercetarile pentru tentativa de omor si trafic de substante sau produse toxice. Anchetatorii au gasit substanta in mancarea…

- Viața de sportiv are și parțile ei mai puțin placute. Nou venit in familia HCDS, portarul bielorus Viacheslav Saldatsenka a implinit 24 de ani chiar in ziua in care echipa constanteana de handbal a plecat in cantonament in Slovenia. Departe de casa și de familia care, recent, s-a marit cu inca un membru,…

- Gwyneth Paltrow a promovat intotdeauna un stil de viata cat mai sanatos. Artista se poate mandri cu faptul ca a scris carti de gatit si a colaborat cu un brand cunoscut pentru a lansa o linie de produse organice pentru piele si infrumusetare.

- Anastasia Lazariuc a inceput sa fie cunoscuta in Romania dupa anii ’90, pentru ca initial si-a inceput cariera in Republica Moldova. Nu a avut intotdeauna posibilitati financiare si a plecat de jos, dar nu ii este rusine sa recunoasca. Desi a indurat lipsuri financiare si pierderea persoanelor dragi,…