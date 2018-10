Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu intrarea in sezonul rece, șoferii trebuie sa aiba in vedere echiparea autovehiculelor cu anvelopele adecvate, pentru a se supune Codului Rutier in vigoare și a circula in condiții de siguranța. Anvelopele de iarna sau All Season sunt obligatorii indiferent de data calendaristica, daca mașina…

- Șoferii constiinciosi s-au repezit deja la ateliere service sau vulcanizari pentru a repune masina pe rotile corespunzatoare anotimpului. Asta daca nu cumva au ales sa isi echipeze vehiculul cu anvelope tip „all season" caz in care au scapat de corvoada schimbului de pneuri. Este demn insa de mentionat…

- Orice autoturism ruleaza in conditii specifice in functie de fiecare anotimp al anului. Astfel, fiecare sezon presupune o echipare corespunzatoare a masinilor inainte ca acestea sa porneasca la drum. In ceea ce priveste anvelopele, trecerea de la vara la toamna si scaderea temperaturilor sunt…

- Specialistii recomanda inlocuirea pneurilor de vara cu cele de iarna atunci cand temperatura scade sub 7 grade Celsius, dar si mare atentie la alegerea anvelopelor. Pneurile potrivite cresc nu doar siguranta in trafic, ci si eficienta masinii, reducand consumul de carburant.

- Anvelopele de iarna pot face diferența dintre viața și moarte. Și sunt și obligatorii prin lege in Romania atunci cand condițiile meteo o dicteaza. Acestea fiind spuse, sigur ca intrebați daca este momentul sa montați roțile de iarna. Am decis sa facem inca de pe acum, din toamna, un mic ghid care…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis recent o avertizare conform careia este posibil ca temperaturile sa scada sub zero grade in unele regiuni ale tarii (local in centrul tarii si in unele zone situate in nord-vest, de exemplu), conform avocatnet.ro . Astfel, din cauza posibilitatii de inghet,…

- Popa sustine ca la nivelul parintilor si elevilor exista mentalitatea conform careia tanarul trebuie sa termine si o facultate, iar pentru asta, calea cea mai buna ar fi liceul teoretic. Ministrul Educatiei a adaugat ca in minister a existat la un moment dat discutia de a limita numarul de locuri…