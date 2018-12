Cum alegem expertul in coaching cu care vrem sa lucram. Ce este mai important decat expertiza?

Stiri pe aceeasi tema

- Janssen Compania Farmaceutica a Johnson & Johnson, a lansat Janssen4Patients - un concept unic de sprijin al organizațiilor de pacienți, al pacienților și aparținatorilor prin care utilizatorii pot accesa in propria limba mai multe tipuri de continut. Scopul platformei online Janssen4Patients ( www.janssen4patients.com/ro…

- Guvernul Dancila a decis, vineri, sa inghete punctul de amenda la 145 de lei, si anul viitor, in 2019. Potrivit legislatiei, punctul de amenda creste in functie de salariul minim brut, iar din 2017 aceasta a fost inghetat, pentru a nu fi majorat, dupa cresterile salariului minim. Decizia privind valoarea…

- "Vedem progrese in economia tarilor din regiune, rata somajului este mica, chiar mai mica decat cea dinainte de criza economica globala, ceea ce este valabil si pentru Romania. Deficitul de cont curent a scazut, in multe tari sistemele fiscale sunt mai sanatoase, iar povestile sunt de succes. Dar…

- Familiile sinistrate din blocul afectat de explozia din sectorul Râșcani vor primi tot ajutorul necesar din partea statului, iar rudelor celor decedați le vor fi acordate compensații de câte 50 de mii de lei. Aceasta a anunțat premierul Pavel Filip, care a mers sa discute cu oamenii…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat ca in Guvern se pregatește o Ordonanța de Urgența prin care salariul minim va crește la 2050 de lei, de la 1 ianuarie 2019.”Lucram la un OUG prin care sa creasca salariul minim la 2050 de lei, din ianuarie 2019. Am discutat cu patronatele,…

- Multi dintre noi sunt destul de confuzi cand trebuie sa aleaga o noua masina. Exista cateva intrebari care ne ajuta sa ne clarificam asupra masinii pe care vrem sa o achizitionam. De cat spatiu aveti nevoie? O veti folosi in multe calatorii? Ce dotari de siguranta va doriti la masina dumneavoastra?

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, vineri, la Cluj Napoca, ca in tara noastra nu se va intrerupe cresterea porcilor in gospodariile populatiei, dar ca acest lucru trebuie facut cu respectarea conditiilor sanitar veterinare.

- Romania ocupa primul loc in Uniunea Europeana la cresterea preturilor pentru produse si servicii, cu 257% in perioada 2000-2017, urmata de Islanda (108,3%), Ungaria (98%) si Letonia (86,7%), arata datele furnizate luni de Eurostat. In Romania preturile bauturilor alcoolice si al tigarilor…