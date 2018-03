Cum aleg femeile si barbatii asigurarile si ce conteaza pentru fiecare

Stiri pe aceeasi tema

- O analiza realizata de Gothaer Asigurari Reasigurari asupra comportamentului femeilor si barbatilor in materie de asigurari, arata ca femeile sunt mai interesate de asigurarile medicale aferente calatoriilor in srainatate.

- Martie s-a consacrat deja ca luna dedicata doamnelor (domnilor, ne pare rau, e realitatea), ceea ce ne-a starnit curiozitatea și ne-a determinat sa analizam ce preferințe și ce comportament au doamnele din portofoliul de clienti Gothaer, pentru ca le prețuim, le respectam și vrem sa le vedem mereu mulțumite!…

- Daca feministele din intreaga lume ar incerca sa gaseasca o lume ideala, in care societatea sa aiba la baza principii matriarhale, femeile sa se gospodareasca singure, dupa bunul plac, nimeni sa nu le iasa din cuvant, iar barbații sa fie puși la punct de bunici, mame, soții și fiice, atunci, cu siguranța, Insula…

- de Valeriu Lupu – doctor in stiinte medicale"Femeile rationeaza, comunica si actioneaza ca femeile, iar barbatii – ca barbatii si este foarte bine asa, pentru ca o femeie barbata este tot atatde dezagreabila ca si un ...

- Bianca Dragușanu este o femeie sigura pe ea care știe intotdeauna ce vrea. Faptul ca un barbat nu platește consumația unei femei, este un lucru pe care nu il accepta sub nici o circumstanța.

- In plus, Soarele intra pe 20 martie ora 18:15 in Berbec, deci din 21 martie incepe zodia Berbecului.Relatiile cu ceilalti oameni din jurul nostru sunt influentate de configuratiile astrale si prin fiecare in parte ne confruntam cu emotiile si cu lectiile noastre de viata, prin ei ne ies la iveala…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, Legea pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, prin care varsta de pensionare a personalului din domeniul cercetarii si dezvoltarii va fi de 65 de ani, atat pentru barbati, cat si pentru femei.

- Medicii ne explica de ce, in ciuda aparentelor, femeile sunt mai rezistente decat barbatii. Potrivit unui studiu publicat recent in revista de biologie Bio Essays, femeile sunt programate genetic sa...

- Somnul este un subiect deosebit pentru ca foarte multe persoane nu dorm suficient si se simt obosite. In plus, multe persoane se simt vinovate in momentul in care in weekend vor sa doarma mai mult sau isi amana de multe ori alarma.

- Violența este folosita pentru a intimida, umili sau înfricoșa victima. Barbații deseori folosesc violența împotriva partenerelor lor intime, inclusiv asupra actualelor sau fostelor soții, prietene ori partenere. Violența apare atunci când o persoana obține și menține puterea…

- Intr-un comunicat al Institutului National de Statistica, remis, joi, se arata ca femeile reprezentau 51,1% din totalul populatiei rezidente in Romania la 1 ianuarie 2017, numarul lor fiind putin peste 10 milioane. Din cele 19,644 milioane de persoane care la 1 ianuarie 2017 aveau resedinta obisnuita…

- Studiile vizeaza impactul diversitatii de gen in sistemul bancar si sunt conduse de Alin Andries, conferentiar la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, si vizeaza industria bancara luand in calcul o suta de institutii din Europa Centrala si de Est, date dintr-o perioada totala de sapte…

- O femeie de afaceri din Statele Unite a cumparat o insula, in toamna lui 2017, pe care a transformat-o intr-o destinație de vacanța in care, atenție, au acces doar femeile. ,,Se pot intampla lucruri magice...”.

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis miercuri, un mesaj in cadru Forumului pentru Egalitatea de Gen 'Equality Works Better'. Mesajul a fost prezentat de catre doamna Nicoleta Nicolae-Ioana, Consilier de Stat - Cabinetul Presedintelui. Va prezentam in continuare textul mesajului:…

- Femeile ezita sa isi asume posturi de conducere, dar cand se prezinta la interviu vin cu CV-ul mult mai bine organizat sicompletat si indeplinesc cerintele postului intr-o masura mai mare decat barbatii- arata specialistii in recrutare ai Adecco,una dintre cele mai mari firme de HR din Romania. In…

- Fenomenul discriminarii in Republica Moldova este un subiect larg discutat. Intr-un raport privind situația in domeniul prevenirii și combaterii discriminarii in Republica Moldova in 2017, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminarii și asigurarea egalitații vine sa scoata evidența cele mai…

- Femeile sunt cele mai prețioase creaturi daruite omenirii de Dumnezeu. Ele ne dau viața, ne iubesc necondiționat, ne protejeaza, ne sunt alaturi la bine, dar mai ales la greu. Știu mereu sa ne ofere ceea ce avem nevoie: atenție, sprijin, dragoste, ințelegere. Sunt impulsul de care avem nevoie pentru…

- Ca rezultat al unei relatii cu o femeie mai in varsta este ca atractia se va finaliza cu ea care va deveni „genul lui”. Odata ce vei fi cu o femeie mai mare decat tine, cu greu vei gasi un tutor mai bun. Iata 5 motive pentru care barbatii tineri spun ca iubitele in varsta sunt superioare…

- De cele mai multe ori, toate aceste produse sau proceduri tind sa fie destul de costisitoare și nu toata lumea iși poate permite tinerețea veșnica la un astfel de cost, scrie estisuperba.ro. Cu toate acestea, cu toate varietațile de opțiuni pe care le par sa uitam ca exista lucruri simple care ne…

- Partidul islamist AK a propus ideea prima data in 2004, la doi ani dupa ce a preluat puterea, ca parte a unor modificari mai ample ale codului penal. Dar propunerea nu a fost primita bine de opozitia secularista, iar oficialii UE au spus ca ar putea pune in pericol eforturile Turciei de a adera la blocul…

- BERBEC: Acești nativi vor ca partenera lor sa fie o femeie independenta și sa ii domine in dormitor. Le plac femeile fara inhibiții. TAUR: Taurii cauta o femeie care sa exprime feminitate, sa fie amuzanta și iubitoare. GEMENI: Nativii nascuți sub semnul zodiacal al gemenilor iubesc…

- Vedem tot timpul cupluri formare dintr-un barbat in varsta si o tinerica. Ne intrebam de ce si cum e posibil? Astfel de situatii sunt acum aproape normale, numai ca exista o explicatie cu privire la motivul pentru care barbatii trecuti de o anumita varsta au ochi numai pentru fete tinere.

- Oamenii de știinta de la Universitatea din Helsinki, Finlanda, au descoperit secretul diferenței de inalțime intre barbat și femeie, care se ascunde in cromozomul X. Anterior, cercetatorii se intrebau de ce femeile sint mai scunde decit barbații, dar nici nu-și putea imagina ca cheia este cromozomul…

- Barbatul LEU: Acești nativi au fost inzestrați cu darul de a ieși in evidența oriunde ar merge. Emana masculinitate și sunt mai mult decat siguri pe ei. Le place sa-și domine partenerele și toate femeile pun ochii pe ai atunci cand se afla intr-un loc public. In momentul in care acestor…

- Barbatii au 43 de ore libere pe saptamina, asta in comparatie cu femeile, care au cu cinci ore mai putin, conform unui nou studiu. Raportul a aratat ca femeile aveau, in 2015, doar 38 de ore de petrecere a timpului liber pe saptamina, timp in care alegeau sa se odihneasca sau sa socializeze. Cercetatorii…

- Barbatii au 43 de ore libere pe saptamana, asta in comparatie cu femeile, care au cu cinci ore mai putin, conform unui nou studiu. Raportul a aratat ca femeile aveau, in 2015, doar 38 de ore de petrecere a timpului liber pe saptamana, timp in care alegeau sa se odihneasca sau sa socializeze.

- In general, barbații spun ca e imposibil de trait cu o femeie. Ca e cicalitoare și enervanta. Cea mai stresanta... specie cu care barbatul poate trai! : ) DAR! Exista cateva aspecte care arata ca un barbat poate invața lucruri de la o femeie. Cum ar fi: sa invețe sa traiasca mai mult și, mai ales, mai…

- 1. Nu apreciaza gesturile mici. O casatorie fericita se menține doar prin efortul ambilor parteneri. Femeile, prin natura lor, sunt mult mai romantice și mai protectoare, in comparație cu barbații. De cele mai multe ori, femeile sunt cele care fac gesturi frumoase pentru partenerul lor pentru…

- BERBEC: Aceste native sunt extrem de impulsive și acționeaza dupa cum le taie capul. Femeile berbec nu ezita sa spuna ce gandesc și nu se gandesc de cele mai multe ori inainte de a spune ceva și ajung sa-i raneasca pe cei din jurul lor. Barbații care au alaturi o femeie berbec au de…

- Simptomele depresive care apar in sezonul de iarna se manifesta mai frecvent la femei decat la barbati, conform rezultatelor unui studiu publicat recent, citat de UPI. In lunile de iarna se inregistreaza un varf al frecventei starilor de tristete si de oboseala si al incapacitatii de a…

- In Republica Moldova, salariul barbaților este mai mare comparativ cu salariul femeilor. Portrivit datelor statistice, femeile sint mai puțin platite in toate domeniile de activitate, iar ponderea acestora este mai mica in toata domeniile, cu excepția invațamintului, sanatații, activitații științifice…

- Un studiu realizat de specialistii din Danemarca si Germania dezvaluie ca exista un motiv biologic privind faptul ca femeile traiesc mai mult decit barbatii. In cadrul cercetarii au fost analizate datele privind supravietuirea diferitelor sexe in cadrul perioadelor istorice. Conform unor acceptiuni,…

- Un studiu realizat de specialistii din Danemarca si Germania dezvaluie ca exista un motiv biologic privind faptul ca femeile traiesc mai mult decat barbatii. In cadrul cercetarii au fost analizate datele privind supravietuirea diferitelor...

- Micul dejun sa fie gata preparat, ordine in casa, gospodina desavarșita și cate altele mai are de pus la punct o soție. Vorbim chiar și despre soțiile care merg la birou, nu numai despre cele casnice. Cu tot acest timp aglomerat, daca ne gandim și la o familie cu copii, femeile ajung sa ii vada pe soții…

- Astrele ne dezvaluie care este singura femeie de zodiac care ii pune pe jar pe barbați, dar care nu are cel ma docil caracter și-i face pe acești sa sufere de cele mai multe ori. Poate ca și tu te-ai gandit din prima secunda la femeia SCORPION. Nativele nascute sub acest semn zodiacal sunt…

- Nu știm sigur ce vor starurile Hollywood-ului cu aceasta moda, cert este ca se poarta! Care moda? Ne referim la cea a parului neepilat de la subraț. Fie ca e vorba de top modelul Gigi Hadidi, despre Lady Gaga sau de fiica lui Michael Jackson, Paris Jackson, un lucru e bine știut: vedetele adora sa nu-și…

- O noua lege care prevede ca este ilegal ca femeile sa fie platite mai putin decat barbatii a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018 in Islanda. Companiile vor trebui sa obțina o certificare pentru a demonstra salariul egal.

- Este prima tara din lume care a decretat obligatorie, prin lege, egalitatea de salariu intre barbat si femeie. Adio discriminarii, in contextul in care, este dovedit faptul ca femeile muncesc mult mai mult si sunt mult mai eficiente la locul de munca..

- Romanii sunt destul de traditionalisti in ceea ce priveste locatia de petrecere a revelionului, cei mai multi opteaza pentru propria casa. Doar 4% dintre ei vor iesi din tara special pentru a sarbatori revelionul, conform unui studiu realizat de Cult Market Research.