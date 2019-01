Cum ajuţi un copil timid să iasă din "carapacea" lui E cazul sa faci ceva in privinta asta? Ei bine, inainte sa te simti stanjenita in fata rudelor ca puiul tau nu scoate o vorba, si pana a te grabi sa-i gasesti un terapeut comportamental, e bine sa afli ca reactia lui este una fireasca la aceasta varsta. Pana la doi ani, toti copiii sunt spontani si exuberanti, indeosebi in interactiunile cu ceilalti; actioneaza fara sa se gandeasca inainte, am putea spune. Insa, intre doi si patru ani, trec printr-o faza de anxietate sociala si incep sa se fereasca (sa se teama) de persoanele pe care nu le cunosc. Cum iti poti ajuta puiul sa depaseasca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

