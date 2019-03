Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii au efectuat percheziții la casa milionarului Victoraș Micula, in urma unei filmari postate pe internet in care acesta conduce Un Ferrari, in timp ce pe scaunul din dreapta un amic de-al acestuia ține in mana o arma AK 47.”In urma aparitiei filmarii respective in mediul on-line,…

- Polițiștii l-au reținut, in aceasta dimineața, pe un barbat in varsta de 35 de ani, suspectat ca a comis mai multe infracțiuni cu violența in decurs de numai cateva ore. Barbatul s-a dezlanțuit aseara, dupa ce și-a jucat in picioare un prieten in gara Buzau. Apoi și și-a adus aminte ca un prieten din…

- Poliția din Tallahassee a oprit vinerea trecuta in trafic mașina unor raufacatori. Oamenii legii au avut o surpriza cand au vazut cum, din mașina raufacatorilor, a mai coborat cineva. Un copil de circa doi ani a ieșit cu mainile sus, așa cum li se ordonase și parinților! Ea a vazut și a repetat gestul,…

- Un tanar din Bacau, in varsta de 22 de ani, se afla la volanul unei masini inmatriculate in Anglia, alaturi de iubita sa, cand a pierdut controlul volanului și intrat intr-o teava de gaze de langa o pensiune, izbucnind și un incendiu. Inainte de impact, a distrus și un autoturism parcat pe marginea…

- Cei doi pietoni, barbat și femeie, au fost accidentați de un autoturism marți dimineața pe drumul ce leaga Boldurul de Lugoj. Mergeau pe marginea drumului, iar conducatorul auto i-a vazut tarziu și nu a mai putut sa ii evite. Femeia in varsta de 50 de ani a scapat cu rani mai ușoare, insa…

- Un accident rutier mortal a avut loc in dimineata zilei de Craciun pe DN 52, intre Alexandria si Furculesti. Politistii spun ca soferul masinii ar fi pierdut controlul asupra directiei pe fondul altor preocupari in timpul mersului.