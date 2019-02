Cum ajunge apa de la statiile de tratare Apa Nova Bucuresti la robinetul locuitorilor Capitalei

Stiri pe aceeasi tema

- Ultima intalnire a Colegiului Prefectural, coordonata de Valentin Ivancea, subprefectul județului Bacau, a avut ca tema „Masurile active de combatere a muncii nedeclarate in anul 2018”, analiza prezentata de Dan Petrea, șeful Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM). Conform datelor, din perspectiva…

- Autoritatile statului n-au reusit, inca, sa faca lumina in scandalul apei cu clor din Capitala, cu toate ca a trecut deja aproape o saptamana de la semnalarea primelor probleme. Iar asta inseamna ca, de fapt, bucurestenii nu stiu nici macar la aceasta ora daca pot bea apa de la robinet, daca pot gati…

- M.Sanatatii recomanda locuitorilor capitalei sa nu bea apa de la chiuveta Ministerul Sanatatii le recomanda locuitorilor capitalei sa nu foloseasca apa din reteaua publica pentru baut, prepararea hranei sau în igiena personala pâna la obtinerea rezultatelor finale ale probelor…

- USR Bucuresti, prin intermediul filialei sector 6, a lansat marti proiectul "Strazi Noi", prin care urmareste decongestionarea traficului in acest sector al Capitalei, proiect ce propune realizarea unei...

- Un tanar de 22 de ani a murit, dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit intr-un stalp. Accidentul s-a produs azi dimineata in sectorul Botanica al Capitalei. In urma impactului, pasagerul aflat pe bancheta din fata a ajuns in stare grava la spital.

- Primarul General, Gabriela Firea, a convocat sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, maine, incepand cu ora 11.00, la sediul Primariei Municipiului Bucuresti, pe ordinea de zi fiind 46 de proiecte.Subiectele care vor fi dezbatute in sedinta de maine sunt: 1.…

- Primarul interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu a cerut ca intr-o saptamana toate pasajele subterane din oras sa fie curatate.De asemenea, oficialul a specificat ca becurile sa fie schimbate permanent pentru ca persoanele sa mearga in siguranta.

- Politistii rutieri au aplicat 95 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 32.000 de lei, pentru abateri de la normele legale care reglementeaza circulatia pe drumurile publice si activitatea de taximetrie, intr o actiune ce a avut loc in perioada 4 5 decembrie, transmite Brigada rutiera a…