Cum afli daca un barbat este bun la pat fara sa te culci cu el

Stiri pe aceeasi tema

- Hiroko Ogawa este o sportiva japoneza care a venit in Romania in urma cu 13 ani. S-a indragostit nebunește de un roman și a decis sa locuiasca la București, chiar daca adaptarea nu a fost ușoara. "Nu pot sa compar Romania cu Japonia. De exemplu, la noi, daca un politician se dovedește a fi corupt, oamenii…

- Un nou studiu realizat de oameni de stiinta din China cu ajutorul tehnicilor de imagistica medicala a descoperit diferente intre activitatea creierelor barbatilor si activitatea creierelor femeilor in ceea ce priveste dependenta de jocuri pe internet, relateaza Xinhua. Studiul, publicat in jurnalul…

- Trei buzoieni au fost surprinși de polițiști in timp ce transportau brazi fara sa le dovedeasca proveniența. Barbații s-au ales cu amenzi uriașe, dar și cu dosare penale. Polițiștii anunța ca vor inteți controalele in perioada urmatoare, pentru a-i depista pe cei care comercializeaza brazi taiați ilegal.…

- Barbații care sunt expuși substanțelor toxice din tigaile antiaderente in timp ce se afla in uter vor avea penisuri mai mici, spun specialiștii italieni care au observat asta in urma unui studiu. Tigaile non-stick conțin niște substanțe chimice, numite PFC (perfluoralchilici), care ar putea avea efecte…

- Adevarul despre minciuni! Oamenii de stiinta din Marea Britanie au chestionat un grup de 2000 de persoane, femei si barbati, pentru a afla cat de sinceri sunt intr-o relatie si care sunt motivele in privinta carora acestia mint cel mai des. Potrivit rezultatelor acestui experiment, barbatii mint de…

- Caz incredibil, in plina strada! Mai mulți oameni au sarit sa-l bata pe un altul, iar nimeni n-a sarit in ajutorul celui agresat, a anunțat pulse.ng . Oamenii au fost purt și simplu șocați de ceea ce s-a gasit asupra victimei și toți au considerat aceasta pedeapsa ceva normal. Totul s-a intamplat in…