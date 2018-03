Cum afecteaza masurile de azi pensia de peste ani a generatiei tinere

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana critica ferm reducerea contribuției la pensiile private din Pilonului II, in cel mai recent raport de țara privind evoluția economica a Romaniei. Oficialii europeni spun despre economia țarii noastre ca a fost „motivata de probleme fiscale pe termen scurt, fara legatura cu performanța…

- In cel mai recent raport de țara privind evoluția economica a Romaniei, Comisia Europeana critica ferm reducerea contribuției virate Pilonului II, despre care afirma ca a fost „motivata de probleme fiscale pe termen scurt, fara legatura cu performanța buna a fondurilor de pensii private” și ca „este…

- Militarii americani ar putea fi in permanenta prezenti in baza de la Mihail Kogalniceanu. In plus, ministrul Apararii a cerut ca unul dintre cele trei comandamente create de NATO sa fie in tara noastra. Decizia ar putea fi luata la summit-ul aliantei de la Bruxelles din iunie. Mai multi militari pe…

- Allied Telesis, producator japonez de echipamente de retea, a investit 100.000 euro in deschiderea la Bucuresti a unu Centru de excelenta in tehnologiile Internet of Things (IoT), care va oferi suport pentru proiecte de creare a unor comunitati smart din Europa si Orientul Mijlociu, potrivit reprezentantilor…

- Romania este in momentul de fata o platforma de asamblare si de export pentru diverse bucati din supply chain, a afirmat Iulian Stanciu, CEO al eMag, cel mai mare magazin online local, in cadrul unui eve­ni­ment organizat ieri in Bu­curesti de firma de audit si consultanta fiscala PwC in parteneriat…

- Comisia Europeana propune infiintarea unei autoritati europene a muncii, care ar putea avea sediul in Romania, a declarat, miercuri, Angela Cristea, sefa reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti, intr-o intalnire cu presa.

- Comisia Europeana a propus, marti, infiintarea unei Autoritati Europene a Muncii, intentie anuntata de presedintele Juncker in discursul sau din 2017 privind starea Uniunii, precum si o initiativa de asigurare a accesului la protectie sociala pentru toti salariatii si lucratorii independenti, se arata…

- ♦ Sectorul bancar este slab reprezentat la bursa de la Bucuresti cu doar doua actiuni bancare tranzactionate din top 10 cele mai mari banci din Romania ♦ Cu rezultatele pe 2017, actiunile BRD si ale Bancii Transilvania au ajuns cele mai ieftine actiuni bancare din Europa prin prisma indicatorului PER…

- Eveniment pro-european, in Argeș. Astazi, steagul Uniunii Europene, primit de la Parlamentul European, de la Bruxelles, sosește la Pitești. Organizatorii acțiunii iși arata astfel susținerea pentru apartenența Romaniei la valorile europene. Steagul Uniunii Europene, de mari dimensiuni, a fost expus…

- Presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat, vineri, ca diferenta de opinie dintre Bucuresti si Bruxelles a fost rezolvata prin vizita prim-vicepresedintelui CE, Frans Timmermans, in Romania. Mai mult, social-democratul PSD a subliniat ca nu a „sesizat un discurs…

- In timp ce Comisia Europeana a initiat in ultimii doi ani investigatii ale unor companii farmaceutice privind preturile excesive practicate de acestea in Europa pentru medicamente din sfera oncologiei sau epilepsiei, sanctionandu-le pentru majorari ale preturilor cu pana la 2.600%, in Romania asistam…

- Compania aeriana Wizz Air, liderul pietei locale, a transportat anul trecut circa 700.000 de pasageri pe rutele operate din si spre Timisoara, dintr-un total de patru milioane de clienti inregistrati din 2008, atunci cand operatorul a inceput zborurile pe acest aeroport. Wizz Air a deschis…

- Iridex Group Import Export, lider în tehnologii de mediu, de gestiune a deșeurilor, construcții civile și industriale, îmbunatațiri funciare, proiectarea și operarea de depozite ecologice municipale, anunța rezultatul vizitei la depozitul ecologic de la Chiajna a reprezentanților Consiliului…

- Europarlamentarul socialist Ana Gomes a reactionat dur la anuntul lui Tudorel Toader privind revocara sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, precizand ca Guvernul Romaniei a incercat sa-i dezinformeze pe oficialii de la Bruxelles, inclusiv prin trimisii sai in Parlamentul European, insa demersurile lor nu…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a declarat, joi, la Bruxelles, ca Uniunea Europeana ar trebui sa fie pregatita pentru cel mai rau scenariu dupa alegerile de la inceputul lunii martie din Italia. "Trebuie sa ne pregatim pentru cel mai rau scenariu, iar cel mai rau scenariu…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a spus, joi, ca nu ar trebui sa fim foarte multumiti de situatia spitalelor din Bucuresti si ca a necajit-o faptul ca erau bani pentru investitii, dar nu s-a implicat nimeni.Citeste si: Soarta lui Kovesi, analizata peste hotare: O noua LUPTA intre Romania…

- Intalnire Viorica Dancila-Corina Crețu, la Bruxelles: S-a decis un grup de lucru pentru creșterea ratei de absorție a fondurilor europene. Potrivit Executivului, intalnirea a avut loc in continuarea discuțiilor din 30 ianuarie 2018, de la București, dintre prim-ministrul și comisarul european și in…

- Comisia Europeana a dat, miercuri, publicitatii o serie de propuneri cu privire la urmatorul buget al Uniunii Europene, care includ taieri de fonduri in anumite domenii si noi surse de venituri care sa acopere golul aparut in urma Brexit-ului, adaugand ca fondurile de la UE ar trebui conditionate de…

- Funcționarii publici au “manual” de bune practici in accesarea fondurilor europene Comisia Europeana a publicat noi orientari in sprijinul funcționarilor din administrația publica de la nivel național, regional și local, care gestioneaza fonduri europene, pentru a garanta ca procedurile de achiziții…

- Simona Halep (2 WTA) a sustinut marti o conferinta de presa la Doha, declarandu-se entuziasmata si in acelasi timp emotionata ca va imbraca un echipament Nike timp de patru ani, incepand cu turneul de categorie Premier 5. Intelegerea dintre Simona Halep si Nike este deja oficiala, constanteanca…

- La dezbaterea de miercuri din plenul Parlamentului European, principalele institutii ale Uniunii Europene, Consiliul, Comisia Europeana si Parlamentul European, au aparat la unison statul de drept si Justitia din Romania in fata incercarilor PSD si ALDE de a ingradi Legile Justitiei. In primul…

- In 10 și 11 februarie se organizeaza din nou la București evenimentul gastro-cultural Ozosep. Asociația Economiștilor Maghiari din Romania (AEMR) in parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Județeana Harghita, instituție subordonata Consiliului Județean Harghita organizeaza in gradina Verona din București,…

- „Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii. Presedintele Juncker apreciaza in mod deosebit activitatea desfasurata de seful Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, doamna Angela Cristea. Mai mult, ca un context general, Comisia a urmarit si urmareste indeaproape procesul parlamentar…

- Bursa de la New York a revenit pe crestere la debutul sedintei de marti, dupa ce luni a inregistrat o scadere spectaculoasa care s-a propagat ulterior la nivel mondial, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Toţi cei trei indici principali au înregistrat scăderi de 2% la debutul şedinţei,…

- Compania britanica Vodafone confirma ca se afla in stadiul preliminar al discutiilor cu Liberty Global privind achizitionarea unor active din Europa continentala detinute de aceasta companie. Nu sunt negocieri privind o combinare a celor doua firme, a anuntat compania britanica, raspunzand…

- Seful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, miercuri, intr-o conferinta comuna cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, ca este "foarte bine informat" in privinta chestiunilor legate de statul de drept si ca are "un dialog civilizat" cu Executivul de la Bucuresti. El a raspuns…

- Comisia Europeana a avertizat marti un numar de noua state membre, printre care se numara si Romania, ca au timp pana la finele saptamanii viitoare sa prezinte noi masuri pentru reducerea poluarii aerului si, astfel, sa evite sa fie trimise in fata justitiei europene, informeaza AFP. Cele…

- COMUNICAT DE PRESA AL PNL: POZITIA COMISIEI EUROPENE IN PRIVINTA ATACURILOR LA SISTEMUL JUDICIAR DIN ROMANIA CERTIFICA IRESPONSABILITATEA LIDERILOR PSD-ALDE In ciuda eforturilor liderilor PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, de a cosmetiza in fel si chip actiunile legislative indreptate…

- "Mesajul venit astazi de la Uniunea Europeana, de la Bruxelles, nu face decat sa confirme mesajele pe care societatea din Romania le transmite actualei guvernari, de peste un an de zile. Sunt mesajele care spun ca statul de drept nu este un element optional al domnului Dragnea. Este un mesaj care…

- O declarație comuna a liderilor Comisiei Europene atrage atenția guvernarii de la București cu privire la pericolul regresarii la capitolul reforma justiției și anticorupție. ”Urmarim cu îngrijorare evoluțiile recente din România. Independența sistemului judiciar românesc…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie, relateaza Agerpres.Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc…

- Saul Bellow a scris romanul "Decemberrsquo;s Dean" in 1982 tradus in romaneste ndash; "Iarna Decanului" ndash; in 2005 si descrie lugubra sa vizita intr un Bucuresti inghetat, in iarna dupa devastatorul cutremur din 1977. Alexandra, sotia laureatului Nobel, venise sa vegheze agonia mamei sale, Florica…

- BNP Paribas, cea mai mare banca din Franta cu active de peste 2 trilioane de euro, a inregistrat o sucursala la Registrul Comertului in luna decembrie a anului trecut, iar potrivit informatiilor BNR banca de la Bucuresti poate incepe sa acorde credite si sa atraga depozite la finalul acestei luni.…

- Astfel, Euronews se intreaba daca ”E cineva aici?”, facand referire la faptul ca prim-ministrul japonez a calatorit nu mai puțin de 8.700 de kilometri pentru a efectua o vizita istorica in Romania, doar ca, surpriza, nu a avut cine sa-l intampine. Sursa citata precizeaza ca Abe și-a ales un…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, vine in vizita in Romania, in cadrul unui turneu in Europa. Este primul sef al unui guvern japonez care viziteaza Romania. Shinzo Abe a dezvaluit ca nu este prima data cand ajunge pe plaiurile noastre.”Ma bucur ca am prilejul de a vizita Romania in calitate…

- „E cineva acolo? Shinzo Abe si-a ales cel mai prost moment sa viziteze Romania”, a scris, marti, Euronews, despre vizita premierului japonez, care a sosit in Romania imediat dupa ce Mihai Tudose a parasit Guvernul. Premierul japonez Shinzo Abe a calatorit 8.700 de kilometri pentru a face o vizita istorica…

- Ministrul de Externe ungar a declarat intr-un interviu ca Budapesta are interesul de a avea relatii bazate pe respect reciproc cu Romania, mai ales in interesul comunitatii maghiare care traieste in Romania. In privinta declaratiilor anti-autonomie ale premierului roman Mihai Tudose, Szijjarto…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, nu va mai fi primit oficial de Guvernul Romaniei dupa ce Mihai Tudose a demisionat, anunta Romania TV. Initial, agenda lui Mihai Tudose, care a refuzat sa asigure interimatul, urma sa fie preluata de vicepremierul Paul Stanescu. Premierul japonez, care a sosit la Bucuresti…

- Gest fara precedent, dupa demisia lui Mihai Tudose! Guvernul a decis sa anuleze ceremonia de primire oficiala a prim-ministrului japonez Shinzo Abe, potrivit Romania TV. Oficialul trebuia sa fie intampinat de premierul demisionar , Mihai Tudose, insa acesta din urma si-a delegat atributiile…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si formațiunea extremista Jobbik au solicitat demisia premierului Mihai Tudose. Asta dupa ce șeful Guvernului de la București declarase ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag”. Ulterior solicitarilor…

- „Uitati-va la Tarom. Pilotii poate ca se simt multumiti acolo pentru ca fac parte dintr-un sindicat, dar cu tot respectul, este doar o chestiune de timp pana cand Tarom va disparea de pe piata. Tarom este compania aeriana nationala de aici si are o cota de piata de doar 15%, iar Blue Air, Wizz Air sunt…

- BUCUREȘTI, 8 ian — Sputnik, Daniel Nistor. Într-un an agricol foarte bun, exporturile de cereale au scazut, iar deficitul comercial la produsele agroalimentare a crescut puternic. România a exportat, în primele noua luni din 2017, o cantitate de 7,87 milioane de…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, miercuri, ca in 2017 a transportat un numar record de 129 de milioane de pasageri, in pofida primei greve a pilotilor din istoria companiei, care a obligat-o sa anuleze mai multe mii de zboruri. Ryanair a subliniat ca numarul pasagerilor transportati…

- "Legile justitiei au fost votate, ele ajung acum la presedintele Klaus Iohannis, care le poate intoarce o singura data inapoi. Legile de modificare a codului penal urmeaza sa fie votate. „Masacrarea Justitiei de catre PSD-ALDE, criticata de magistrati, Departamentul de Stat, Comisia Europeana,…

- Senatorul USR Radu Mihail a atras atentia ca daca majoritatea „va forta trecerea pachetului de legi ale justitiei", Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania asa cum a facut cu Polonia. „Noi nu dorim ca tara noastra sa intre in randul tarilor iliberale, cum ar fi Polonia sau Ungaria, tari pe care…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a generat stupoare in mediul economic si rasete pe retelele de socializare sustinand ca Guvernul Romaniei poarta negocieri avansate privind relocarea bursei de la Londra la... Bucuresti si, mai mult, ar avea sanse mari sa reuseasca. Declaratia…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat miercuri ca ar trebui sa fie un avertisment "foarte dur" pentru Guvernul de la Bucuresti ceea ce s-a intamplat astazi pentru Polonia, in conditiile in care Uniunea Europeana se teme ca "Romania s-ar transforma intr-un rai al infractionalitatii europene".…

- Ilan Laufer, Ministrul pentru Mediul de Afaceri Comert si Antreprenoriat, sustine ca Guvernul României poarta discutii în vederea posibilei relocari a bursei de la Londra la Bucuresti în contextul Brexit-ului.

- Remember Timisoara 1989 La Timisoara continua si miercuri evenimentele comemorative ale Revolutiei din 1989. 20 decembrie este data la care Timisoara se declara primul oras liber de comunism. Trupele armate au fost retrase în unitati, toate fabricile au declansat greva…

- Ministrii au anuntat ca si-au propus ca in anul 2030 cel putin 27% din energia electrica a blocului comunitar sa provina din surse regenerabile, in crestere fata de o tinta de 20% propusa pentru 2020.In luna octombrie, Parlamentul European a facut un apel ca tinta in domeniul regenerabilelor…