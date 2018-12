Stiri pe aceeasi tema

- Poeta și criticul literar Victoria Fonari a relatat in studioul Radio Sputnik Moldova despre reușitele anului literar 2018 pentru ea și despre carțile care au reușit sa vada lumina tiparului in anul care se scurge.

- Un suspect a fost retinut, a precizat aceasta sursa, precizand ca este vorba de un barbat nascut in 1981 in Pakistan si fost elev al universitatii Leonardo da Vinci, mult timp supranumita "Fac Pasqua".

Într-un interviu acordat pentru Radio Sputnik Moldova, Ghenadie Roșca, șeful Centrului de Prognoze Meteo al Serviciului Hidrometeorologic de Stat, a anunțat ce temperaturi ne așteaptă la sfârșitul ultimei decade a lunii noiembrie.

- Un militian acuzat ca a maltratat demonstranti la Brasov in timpul revoltei din 1987 a continuat, dupa Revolutie, sa ocupe functii inalte in sistemul de stat. In prezent, practica avocatura

- Adrian Gorun si-a aratat nemultumirea legata de faptul ca nu toti parlamentarii de Gorj pe care i-a invitat au fost prezenți, luni, la deschirea noului an universitar la Universitatea “Constantin Brancuși” din Targu-Jiu. Presedintele Senatului universitații a taxat, in discursul sau,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat, luni, ca dezvoltarea societatii trebuie gandita in jurul a doi piloni - Sanatate si Educatie. „Dezvoltarea noastra ca societate trebuie gandita in jurul a doi piloni - Sanatate si Educatie. Ca prim-ministru am abordat Sanatatea si Educatia ca prioritati…

- Luni, 1 octombrie, incepe noul an universitar in institutiile de invatamant superior din Romania. Pentru anul de studiu 2018-2019, sunt inscrisi aproximativ 500.000 de studenti la toate trei ciclurile de invatamant din tara.Potrivit Biroului de presa al ministerului Educatiei Nationale, la…