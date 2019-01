Fetele de la Minaur vor juca cu CSM Galati in saisprezecimile Cupei Romaniei

Adversar din a doua parte a clasamentului provizoriu al Ligii Florilor pentru Minaur Baia Mare in Cupa Romaniei. In urma tragerii la sorti care a avut loc in 8 ianuarie la sediul Federatiei Romane de Handbal, baimarencele vor juca in deplasare cu echipa… [citeste mai departe]