- Trei tineri au fost retinuti dupa ce au comis mai multe furturi de pe carduri bancare.In urma perchezitiilor, in casele acestora a fost gasit aproape jumatate de milion de lei, 10 mii de dolari, 5 mii de euro și tehnica speciala.

- Boxerul american Floyd Mayweather, fost campion mondial, l-a invins in putin mai mult de doua minute pe kickboxerul japonez Tenshin Nasukawa, prin KO tehnic, luni, la Saitama, intr-un meci demonstrativ de box care a prilejuit revenirea in ring a vedetei americane

- O grupare formata din romani care furau bani din societati comerciale din Franta, dupa ce rupeau sau taiau acoperisurile firmelor, a fost destructurata de IGPR. Prejudiciul este estimat la 400.000 de euro.

- Daca, la nivel propagandistic, economia duduie in toata țara, in teren, conform cifrelor oficiale, lucrurile stau altfel, acest aspect fiind intalnit și in județul Hunedoara. Astfel, specialiștii de la Direcția Județeana de Statistica Hunedoara au facut publice ultimele date centralizate culese din…

- Povestea lui Edmund Zagorski a ajuns saptamana aceasta din nou in atenția presei, dupa ce, pentru ultima cina inainte execuției de ieri seara a optat pentru un meniu bizar. Acesta a cerut ciolane și cozi de porc. De obicei, condamnații la moarte aleg pentru ultima masa pizza, fripturi sau…

- Un barbat a atacat mai mulți oameni cu un ciocan la stația de metrou Stratford din Londra. Un grup de romani a intervenit și l-a imobilizat pana cand a venit poliția. Doua persoane au fost ranite in...

- Secretul frumusetii este machiajul natural! O spune chiar sotia lui Justin Bieber care se fardeaza in doar 5 minute. Hailey Baldwin foloseste produse si saruri naturale si este specialista in realizarea unui machiaj aproape invizibil.

- Aproape jumatate dintre romani vad ca pe un lucru bun apartenenta la UE, iar in cazul unui referendum pe aceasta tema, 65% ar vota pentru ramanerea in Uniune, conform unui Eurobarometri facut public miercuri de Parlamentul European. De asemeneaa, daca la nivel european, temele consideratew prioritare…