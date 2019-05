Stiri pe aceeasi tema

- MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, incheie primul trimestru din 2019 pe o direcție ascendenta și anunța o cifra de afaceri consolidata pro-forma in valoare de 224,9 milioane lei aferenta acestei perioade, in creștere cu 27,6% fața de aceeași perioada a anului trecut.…

- Deficitul de forta de munca din turism este la 150.000 de oameni in acest moment, a declarat luni Dragos Anastasiu, presedintele Grupului Eurolines, care mentioneaza ca solutia pentru promovarea Romaniei este parteneriatul public-privat."Legea Turismului nu aduce solutii. Promovarea Romaniei…

- Romanii care are au plecat in minivacante de Paste si 1 Mai in Romania au cheltuit peste 12,5 milioane euro, numai pentru servicii de cazare si masa, conform datelor Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc. "Cei aproximativ 109.000 de turisti romani care si-au petrecut minivacante…

- "Orașul cu cele mai multe zile insorite pe an din Romania" este una cel mai des auzite descrieri atunci cand vine vorba de Campina. Cu toate acestea, darul dat de natura nu este folosit și cand spunem asta ne referim la utilizarea panourilor fotovoltaice pentru captarea energiei solare. In lipsa acestei…

- Janos Lazar a precizat ca noua linie de cale ferata ar urma sa conecteze orasele Pecs, Baja, Subotica, Szeged, Hodmezovasarhely, Bekescsaba, Salonta, Oradea si Debrecen iar proiectul ar costa 800 miliarde forinti (2,6 miliarde euro). Janos Lazar a spus ca a discutat acest proiect cu premierul Viktor…

- PSD scrie, pe pagina de Facebook, a formațiunii, ca datele Eurostat arata ca ”PIB-ul Romaniei l-a depașit pe cel al Portugaliei, dupa ce in urma cu un an l-a depașit pe cel al Greciei”. ”Suntem mandri de performanța țarii noastre și a romanilor care au dat valoare masurilor PSD de stimulare a investițiilor…

- Cel mai mare concurs de IT din Romania se va desfasura anul acesta la Oradea in perioada 5-7 aprilie. Programatorii, impartiti pe echipe, vor avea la dispozitie 48 de ore pentru a-si dezvolta ideile si a castiga premiile puse la dispozitie de organizatori.

- Fostul presedinte Traian Basescu a fost astazi invitat la Universitatea din Oradea unde a ținut o conferința pe tema viitorul și securitatea Uniunii Europene.Citește și: Sebastian Ghița: ‘O voce romaneasca trebuie sa se auda tare si raspicat’ In intalnirea cu studenții bihoreni, Traian…