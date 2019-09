Cum a stins Rovana Plumb datoria de 800.000 de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Vlad Voiculescu iese la rampa dupa ce Rovana Plumb a anunțat luni Comisia JURI ca și-a achitat imprumutul de 800.000 de lei și prin urmare poate fi comisar european.„800.000 de lei? Nu o fac banii aștia pe doamna Rovana. I-a gasit. Gata. Ia incercati si voi!”, este reacția…

- Rovana Plumb a transmis o scrisoare in limba engleza, inainte de ședința Comisiei JURI, care-i va decide soarta, in ceea ce privește funcția de comisar european pe Transporturi, in care anunța ca și-a...

- Potrivit Digi24, Rovana Plumb a transmis o scrisoare in limba engleza Comisiei Juridice din Parlamentul European in care anunta ca si-a achitat datoria de 800.000 de lei. Plumb sustine ca a oferit creditorului doua apartamente in Romania, solutia fiind imediat acceptata de catre persoana fizica ce i-a…

- Rovana Plumb a anuntat, luni, ca a achitat imprumutul de 800.000 de lei, cu doua apartamente detinute in Romania, astfel ca datoria care a generat ingrijorari in cadrul audierii sale in comisie nu mai exista. Comisia Juridica a Parlamentului European,...

- Rovana Plumb a transmis o scrisoare Comisiei JURI din PE, in care precizeaza ca imprumutul de 800.000 de lei a fost achitat cu doua apartamente detinute de aceasta in Romania, conform Mediafax.

- Bunicul Luizei Melencu a luat foc la auzul veștii ca INML nu a putut identifica ADN -ul din oasele calcinate gasite in padurea de la Caracal. Acesta a declarat ca procurorii DIICOT nu și-au facut treaba de la inceputul anchetei.Citește și: Meteorologii vin cu VEȘTI bune pentru weekend - Vreme…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat miercuri, in cadrul ședinței de Guvern, ca a trimis o echipa a Corpului de Control la MAI. „Romanii trebuie sa creada in MAI”, a spus Dancila, precizand ca Guvernul va lua masurile necesare pentru inasprirea pedepselor in cazuri de agresiune, viol, privare de libertate…

- Investitiile straine in Romania au scazut, pe fondul diminuarii numarului de firme cu capital strain nou infiintate. In schimb, contul curent al balantei de plati si datoria externa au crescut, in...