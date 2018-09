Stiri pe aceeasi tema

- Adoptarea Directivei Drepturilor de Autor, miercuri, de catre Parlamentul European, inseamna independenta Europei fata de gigantii din tehnologie care au profitat de legislatia depasita, transmite Asociatia Europeana a Autorilor si Compozitorilor (GESAC). Parlamentul European a votat miercuri…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, sustine, in Parlamentul European, discursul anual privind Starea Uniunii. ‘Europa este un continent al pacii datorita Uniunii Europene’ – a spus seful Comisiei, Jean-Claude Juncker. ‘Si ar trebui sa respectam mai mult Uniunea, sa ne aparam modul de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a propus joi, la Helsinki, implementarea unei ”solidaritati cvasiautomate” intre state europene, in domeniul Apararii, care sa antreneze interventia lor in cazul in care unul dintre ele este atacat, relateaza AFP. ”Vointa noastra este clara, ca Europa sa-si asume…

- Iranul a declarat luni ca Europa ar trebui sa-si accelereze eforturile pentru a salva acordul nuclear incheiat in 2015 intre Teheran si marile puteri, din care presedintele Donald Trump a retras Statele Unite in luna mai, a informat televiziunea de stat iraniana, relateaza Reuters.

- Chiar daca incurajeaza puternic imigrația musulmana, planul globaliștilor a caror fațada e George Soros nu e, nici pe departe, instituirea unui califat islamic in Europa. Visul Grupului Bilderberg și al celorlalte organisme suprastatale ale elitei mondiale este realizarea Planului Kalergi - o Europa…

- O banda de infractori romani este suspectata de implicare intr-un incident violent in centrul orasului Dublin, dupa ce membrii ei ar fi urmarit si lovit o masina si apoi ar fi injunghiat un barbat din masina tamponata, relateaza luni The Irish Mirror. Atacul socant s-a petrecut luni in apropierea statiei…

- Partizanii au fost cel mai crunt ghimpe din coasta oricarei armate de ocupatie. O armata neregulata, formata din luptatori foarte priceputi, determinati si fanatici, care semana teroare in randurile inamicului aplicand tactici de gherila, lovind din umbra si sabotand tot ce se putea. Cele mai renumite…

- Trupa Fortelor Navale SUA stationate in Europa a oferit un spectacol surpriza elevilor si profesorilor din cadrul Scolii de Agenti de Politie „Vasile Lascar“ din Campina. Pentru o ora, atat cat a durat concertul, elevii mai indrazneti au uitat de rigorile regulamentului impus de uniforma si s-au dezlantuit…