- Castigul salarial mediu nominal net a fost de 2.629 lei, in decembrie, in crestere fata de luna precedenta cu 165 lei, respectiv 6,7%, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului...

- Platforma 100 acuza guvernarea PSD-ALDE: PSD si ALDE au pus la cale o inselatorie: Au crescut salariile, dar, in acelasi timp, au crescut si impozitarea, iar efectul pe buget e aproape zero, a transmis asociația non-guvernamentala condusa de fostul premier Dacian Cioloș. ONG-ul ii cere ministrului Muncii,…

- Comisia Europeana (CE) estimeaza ca avansul economiei Romaniei va incetini la 4,5% in 2018 si la 4% in 2019, se arata in Previziunile economice intermediare din iarna anului 2018, publicate miercuri de forul comunitar. “PIB-ul României a accelerat în 2017 la un nivel estimat la 6,7%,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, insista ca salariile romanilor nu au scazut din cauza trecerii contributiilor de la angajator la angajat. Mai mult, ea afirma ca, daca acest lucru s-a intamplat, a fost fie din cauza celor de la resurse umane care au calculat gresit, asta in cazul bugetarilor,…

- Lia Olguta Vasilescu sustine ca nu ar trebui sa se planga nimeni dupa aplicarea Legii salarizarii si dupa trecerea contributiilor de la angajator la angajat. Olguta Vasilescu a mai sustinut ca este "exclus, exclus, exclus" ca salariile sa scada in sectorul bugetar. Cat despre mediul privat, ministrul…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a venit cu un raspuns dur la criticile care i-au fost aduse dupa modificarile la salarii. Ministrul exclude vehement scaderi la salarii in sistemul bugetar, sustinand ca cei 3% dintre angajati care au remuneratii mai mici au fost avertizati in acest sens inca…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectul de Ordonața de Urgența prin care Guvernul va stabili ca salariile anumitor categorii de angajați nu vor scadea sub nivelul datei de 1 ianuarie 2018. Este vorba despre bugetarii care nu au norma intreaga, persoanele incadrate in grad de handicap grav sau accentuat,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca majorarea "artificiala" a salariilor angajatilor din mediul privat risca sa afecteze zeci de mii de companii, sustinand si ca in administratia centrala cresterile salariale promise se dovedesc a fi o noua "minciuna gogonata" a Guvernului PSD-ALDE. …

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca majorarea "artificiala" a salariilor angajatilor din mediul privat risca sa afecteze zeci de mii de companii, sustinand si ca in administratia centrala cresterile salariale promise se dovedesc a fi o noua "minciuna gogonata" a Guvernului PSD-ALDE. "In mediul…

- Sergiu Bilcea, președintele Organizației Municipale PNL Arad acuza Guvernul PSD ca i-a mințit pe romani și i-a facut vulnerabili in fața angajatorilor. Potrivit sindicatelor, peste 2 milioane de romani risca sa piarda bani din salarii, dupa ce Guvernul a decis sa treaca CAS de la angajat la angajator,…

- Salariile ministrilor si cel al presedintelui Romaniei au crescut de la 1 ianuarie, in ciuda faptului ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat public ca ele ar fi scazut substantial. "Presedintelui i s-a taiat salariul cu 40%, dar nu doar lui. Si mie mi s-a taiat salariul, la…

- Salariile a peste 28.000 de politisti cresc de la 1 februarie, a anuntat Ministerul Administratiei si Internelor. Majorarea sporului pentru risc si suprasolicitare neuro-psihica, cuprinsa intre 5 si 10 procente, se va regasi in salariile din luna martie. "Ordinul prevede acordarea…

- Personalul auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea va protesta, joi, prin purtarea unor banderole albe pe brat, fata de modul de calcul al drepturilor salariale incep&ac...

- Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, spune ca ii este greu sa justifice angajatilor institutiei reducerile salariale cauze de transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, in contextul in care institutia pe care o conduce are rezultate bune, iar economia…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, il ironizeaza pe Iohannis și ii spune cine sunt cei carora le vor scade salariile. „Ne-a certat Iohannis ca am promis creșteri de salarii și unora le-a scazut. Haideți, sa ii explic lui Iohannis. Dumnealui și noua ne-au scazut salariile cu 40%. S-au redus salariile…

- ''Cel care trebuie sa aiba grija de nevoile cetateanului este statul, prin toate structurile sale administrative. Statul este cel care trebuie sa creeze conditiile asigurarii nevoilor cetatenilor prin asigurarea infrastructurii de baza (apa - canalizare, scoli, spitale, drumuri, etc) la nivelul tuturor…

- S-a speculat excesiv asupra faptului ca au cazut doua Guverne în mod exclusiv din cauza neînțelegerilor dintre premierii PSD și Liviu Dragnea, președintele PSD. E doar parțial adevarat. Pentru a avea o imagine completa a ceea ce s-a întâmplat și pentru a vedea cum ar putea…

- „Eu cred ca voi fi informat si oficial despre persoanele care vor fi propuse, insa parerea mea despre persoanele care sunt in curs de a fi cercetate penal sau care sunt in curs de a fi judecate penal sau care au condamnari penale, aceasta opinie o cunoasteti. Dupa parerea mea, n-au ce cauta in fruntea…

- Dragnea anunța eliminarea Declarației 600, in perioada urmatoare. Liderul PSD a declarat, la intrarea in sediul PSD, unde incepe ședința Comitetului Executiv Național, ca a discutat cu cei din Guvern, care urmeaza sa adopte, in prima sa sedinta, care va avea loc pe 31 ianuarie, o ordonanta privind amanarea…

- „S-a comunicat foarte prost pe tema declaratiei. Majoritatea n-a inteles. Dupa ce se va instala Guvernul, o sa explice in detaliu despre ce e vorba", a spus Liviu Dragnea. El a precizat ca vor fi aduse si modificari in ceea ce priveste persoanele care trebuie sa depuna declaratia. „Va fi o categorie,…

- Cezar Laurentiu Cioc, psihologul Libertatea, a analizat la Interviurile Libertatea LIVE decizia majoritații parlamentare de a numi o femeie in funcția de prim-ministru. Cezar Laurentiu Cioc spune ca Viorica Dancila nu este o persoana cu abilitați de leadership, dar ca „se face un pas mare in Romania,…

- Angajatii Primariei Suceava se numara printre cei care au tras lozul norocos atunci cand Guvernul a aprobat „Legea salarizarii unitare a bugetarilor", anul trecut veniturile acestora crescand mai mult decat simtitor.Daca pana anul trecut se vorbea de salariile mici ale ...

- Cresterea veniturilor din taxe a facut ca surplusul bugetar inregistrat in 2017 sa fie dublu fata de ceea ce preconiza Agentia de Gestionare a Datoriei Statului, transmite Bloomberg. Suedia, cea mai mare economie scandinavă a încheiat anul 2017 cu un surplus de 61,8 miliarde de coroane (7,5…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2018 au intrat in vigoare unele masuri propuse de coalitia de guvernare PSD-ALDE, sustinandu-se ca vor aduce in viata populatiei o ”revolutie fiscala”, dar care vor produce non-efecte si se vor dovedi ca fiind false sustineri economico-sociale pentru populatie. Masura…

- Vicepresedintele PNL Cristian Busoi afirma ca protestul medicilor de familie este justificat, iar Guvernul trebuie sa adopte urgent un pachet de masuri pentru eliminarea birocratiei si cresterea fondurilor pentru medicina de familie. "Pentru ca medicina de familie sa fie eficienta este…

- ♦ Cresterea economica de peste 5% - estimata de Guvern pentru anul 2018 - ar fi exceptionala daca nu va conduce la alte derapaje, cursul leu/euro va creste, iar inflatia va depasi 3% ♦ Pe finalul anului trecut, mai multi analisti si-au reajustat prognozele de crestere economica pentru…

- Mai multe companii recurg la o ”șmecherie” legala in privința salariilor angajaților odata cu trecerea cu trecerea contribuțiilor in sarcina acestora. Mai exact, firmele mențin salariile nete ale angajaților acordandu-le bonuri de masa sau prime lunare, au declarat pentru Libertatea surse din domeniul…

- Comisia Nationala de Prognoza estimeaza pentru 2018 o creștere de 11% a caștigului salarial mediu net, pana la 2.614 lei, in timp ce caștigul salarial mediu brut este prognozat la 4.162 lei. Cresterea castigului salarial real este estimata la 7,7%.

- Salariile celor mai multi dintre romani vor creste, a afirmat vineri premierul Mihai Tudose, precizand ca, in anumite domenii, va exista ‘o echilibrare’, iar ‘excesele’ nu se vor mai regasi. ‘Nu putem vorbi de Legea salarizarii unitare fara sa vorbim de trecerea contributiilor de la angajator la angajat,…

- Guvernul trimite angajații ANAF sa-și produca singuri suplimente salariale din sumele impuse celor controlați. Asta reiese dintr-un proiect de ordonanța, pus ieri in dezbatere publica, și care ar permite ANAF sa pastreze 15% din sumele recuperate de la contribuabili pentru a le acorda premii...

- Legea care plafoneaza indemnizatia pentru cresterea copiilor, promulgata de Iohannis Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea privind aprobarea OUG nr.55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, care plafoneaza…

- Transferul contributiilor sociale pentru pensii si sanatate este pe ultima suta de metri, iar aplicarea masurii da batai de cap mediului privat. Patronii și angajații trebuie sa decida modul in care vor fi pastrate aceleași salarii nete. Fie vor fi majorate lefurile brute, fie se vor acorda…

- Guvernul a aprobat in ședința de astazi un proiect de Ordonanța de urgența pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, iar parte din modificarile aduse vizeaza personalul din sistemul santiar, precum și cadrele didactice.Personalul…

- Proiectul de buget pentru anul 2018 prevede majorarea, in contextul transferarii contributiilor la sanatate si pensie in sarcina angajatului, cu 25% a salariilor brute, indemnizatiilor si altor elemente ale sistemului de salarizare care fac parte din salariile brute/solde ale personalului platit din…

- Execuția bugetara pentru cele zece luni ale anului arata de ce Guvernul e disperat sa majoreze fiscalitatea. Creșterea economica cu care se lauda pur și simplu nu se vede in veniturile la buget. Pe de alta parte, cheltuielile cu pensiile și salariile au crescut in ritm amețitor, iar pentru a le putea…

- Guvernul a oprit investitiile publice in infrastructura ca sa poata plati majorarile de venituri ale propriilor angajati fara sa puna in pericol finantele nationale. Speranta pusa in fondurile europene la inceputul anului, pentru completarea necesarului de investitii, e desarta. Fondurile atrase pana…

- Indicele ROBOR a urcat la 2,20%, un nou record al ultimilor trei ani, potrivit datelor oficiale publicate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) , dupa ce ieri batuse un alt maxim al perioadei, de 2,19%. Creșterea duce la majoarea ratelor pe care trebuie sa le plateasca romanii cu credite in lei.…

- Astazi s-au semnat contractele de execuție pentru prima faza a proiectului BRUA, un proiect deosebit de important pentru securitatea și independența energetica a Romaniei. In prima faza a proiectului va fi construita o conducta de gaze naturale de 478 km intre localitatile Podisor si Recas și se vor…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a anuntat joi, in cadrul dezbaterilor din Parlament asupra motiunii de cenzura, ca Guvernul urmeaza sa dea o ordonanta de urgenta astfel incat angajatilor din sectorul IT sa nu le scada salariile.

- “E cumplit sa traiești fara salariu doua luni! Vrem sa ne primim salariile, este munca noastra!”, „Vom continua protestele pana ne vom primi salariile! Este dreptul nostru, am muncit!”, au strigat, ieri, angajații hușeni ai DGASPC Vaslui. In ședința de ieri, guvernul a aprobat alocarea a 27 de milioane…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, OUG nr. 55/2017 prin care este plafonata indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor la suma de 8.500 de lei, Guvernul precizand, in actul normativ, ca alte state membre ale UE au programe similare, insa nu la fel de “generoase”ca Romania, informeaza Mediafax .…

- Plafonarea indemnizațiilor pentru creșterea copilului la maximum 1.800 de euro, adoptata de Parlament. S-au exprimat in favoarea proiectului 178 de deputati, 94 au votat impotriva, iar 8 deputați s-au abtinut. Proiectul de ordonanța merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis. Ministrul Muncii…

- Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta care obliga toti angajatorii ca, incepand din 20 noiembrie, sa initieze negocieri colective pentru mentinerea valorii nete a salariilor in plata in urma transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat, se arata intr-un comunicat al Blocului National…

- Guvernul incearca hoteste sa gaseasca solutii pentru a reglementa transferul de taxe, prin obligarea tuturor angajatorilor, in interval de o luna, sa initieze negocieri colective pentru punerea in aplicare a prevederilor Codului Fiscal, se arata intr-o scrisoare deschisa a Cartel Alfa, adresata prim-ministrului…

- Patru din zece firme (37%) asteapta un raspuns de la sediul central pentru a vedea ce decizie legata de salarii vor lua incepand cu 2018, ca urmare a adoptarii noilor modificari fiscale de catre guvern,releva un studiu realizat de Adecco, jucator de pe piata resurselor umane. Aproape jumatate…

- Antena 3 a obtinut în exclusivitate documentul care va fi dezbatut vineri la sedinta Comitetului Executiv al PSD. Subiectul principal ar fi evaluarea cabinetului Tudose si au fost publicate masurile pe care Guvernul le-a îndeplinit pâna în acest moment. …

- O formula pentru majorarea salariilor trebuie gasita, astfel incat odata cu creșterea salariului minim pe economie, toate celelalte salarii sa se majoreze, a afirmat miercuri Gabriel Petrea, ministrul Consultarii Publice și Dialogului Social, in cadrul dezbaterii "Orele suplimentare sau drumul…

- „Am venit din doua motive: pentru ajutorul pe care l-au acordat in rezolvarea cat mai multor situații specifice din cadrul sindicatelor pe care le reprezinta și pentru a-i asigura in continuare de toata deschiderea noastra in tot ceea ce inseamna dezvoltarea Romaniei și un trai mai bun pentru oameni.…