Cum a scapat din mana proxenetilor o femeie rapita de pe centura municipiului Constanta La data de 31 iulie 2019, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Buzau, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. ndash; B.T. Buzau, au depistat doi barbati, din municipiul Constanta, banuiti de trafic de persoane. Din cercetari a reiesit ca, la data de 30 iulie 2019, in jurul orei 15.00, cei doi ar fi lipsit de libertate o femeie, de 30 de ani, prin folosirea de violente fizice si verbale, in timp ce aceasta se afla pe centura municipiului Constanta si ar fi transportat ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 15.07.2019, procurorii DIICOT Biroul Teritorial Calarasi impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Calarasi au efectuat un numar de 24 perchezitii domiciliare pe raza municipiilor Calarasi si Constanta, intr o cauza vizand destructurarea…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de vant puternic, vijelii si ploi cu adunarea unor cantitati insemnate de apa, valabila marti, intre orele 13.00 si 23.00, in judetele Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi si partial in Constanta.

- Un sofer in varsta de 63 de ani din Bucuresti s a accidentat grav si a murit cateva ore mai tarziu dupa ce, in timp ce conducea pe soseaua de centura a municipiului Buzau, s a rasturnat pe camp, informeaza Agerpres.roPotrivit purtatorului de cuvant al IPJ Buzau, inspectorul principal Ane Marie Vrapciu,…

- Update In jurul orei 10:00, in timp ce conducea un autoturism pe Soseaua Nordului din municipiu, din directia Ploiesti catre Maracineni, un bucurestean de 63 de ani ar fi pierdut controlul asupra directiei, a iesit in afara partii carosabile, unde s-a rasturnat. Conducatorul auto, singurul ocupant al…

- O femeie in varsta de 44 de ani a fost preluata, marti dimineata, din fata unei discoteci din Costinesti si transportata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Constanta, cu plagi injunghiate, provocate de un barbat in cursul unei altercatii care a avut loc la locuinta victimei, au informat…

- Procurorii DIICOT din Pitești și politistii din cadrul Brigazilor de Combatere a Criminalitații Organizate, din mai multe județe, au efectuat, miercuri, 27 de perchezitii in Gorj, Arges, Constanta, Buzau, Ilfov si Bucuresti, pentru prinderea a 24 de suspecti care ar face parte din patru grupari separate…

- La data de 08.05.2019, procurorii D.I.I.C.O.T. Serviciul teritorial Pitești impreuna cu ofițeri de politie judiciara din cadrul Brigazilor de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, București, Constanța și Serviciilor de Combatere a Criminalitații Organizate Gorj și Buzau, efectueaza 27 de…