- Adrian Boingiu a presimțit ca Romania U19 va fi egalata de Ucraina. Incidente grave la lot. Naționala U19 a Romaniei a fost la un singur egal de calificarea la Campionatul European din aceasta vara. Selecționerul Adrian Boingiu a glumit pe seama desfașurarii partidei care vine dupa doua victorii entuziasmante:…

- Cosmin Contra si-a laudat elevii, dar a criticat starea gazonului de la Craiova. Scandal IMENS dupa Romania - Suedia 1-0. "Parca ne-am intors cu 30 de ani in urma!" "Un meci complet din punctul meu de vedere, pe un teren foarte greu, impotriva unei echipe mult mai puternice ca noi din…

- Suedezii au fost scosi din sarite de faptul ca arbitrul de rezerve a fost un roman, Sebastian Coltescu. Selectionerul suedezilor, Janne Andersson, spune ca este rusinos ce s-a intamplat la Craiova. "Al patrulea arbitru era roman si la finalul meciului s-a imbratisat cu oficialii lor dupa victorie.…

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins formatia Suediei, calificata la Cupa Mondiala 2018, cu scorul de 1-0 (0-0), marti seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, intr-un meci amical. Tricolorii...

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, marti seara, ca reprezentativa Romaniei a aratat foarte bine in meciurile amicale cu Israel (scor 2-1) si Suedia (1-0), insa ramane de vazut si cum va fi in partidele oficiale. El a mentionat ca nationala under 19, care a ratat calificarea la…

- Selectionerul echipei nationale, Cosmin Contra, s-a declarat pe deplin multumit de primele doua meciuri amicale disputate in acest an, Romania reusind sa le castige pe ambele: 2-1, sambata, in Israel si 1-0 contra Suediei, marti, la Craiova.

- Cosmin Contra, selecționerul Romaniei, e incantat de jocul elevilor sai din victoria cu Suedia, scor 1-0, dar se plange de gazonul de pe "Ion Oblemenco". Vezi AICI VIDEO cu golul lui Rotariu! Vezi AICI FOTO de la meci! "E un teren foarte greu. Toți s-au plans de gazon dupa meci. Am luptat, ne-am dorit…

- Dintr-o echipa neputincioasa si blazata in mandatul lui Christoph Daum, Romania creste, treptat, sub conducerea lui Cosmin Contra. La Craiova, tricolorii au obtinut a doua victorie in trei zile.

- Romania a invins Suedia, scor 1-0 (0-0), pe moderna arena „Ion Oblemenco” din Cetatea Banilor, unde „tricolorii” au revenit dupa 14 ani. Victorie importanta a formației lui Cosmin Contra impotriva nordicilor care se pregatesc de prezența la Mondialul 2018, in vrem ce noi bifam doua decenii de absența…

- ROMANIA-SUEDIA ONLINE STREAM LIVE VIDEO PRO TV Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a declarat luni, la Craiova, facand referire la anumite comentarii legate de varsta jucatorilor, ca s-a obisnuit "cu ceea ce inseamna Romania", insa este deranjat de lipsa de obiectivitate…

- Romania și Suedia se vor intalni azi, de la ora 21:30, intr-un amical care se va disputa la Craiova. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV. Pentru partida din aceasta seara, selecționerul Cosmin Contra va face mai multe schimbari fața de meciul cu Israel, 2-1. Astfel, in echipa de start…

- Dupa ce in urma cu cateva zile a invins Israel in deplasare cu 2-1, Cosmin Contra a declarat ca iși dorește ca elevii sai sa recidiveze și impotriva echipei naționale a Suediei in amicalul pe care „tricolorii” il vor susține de la ora 21:30 in direct la Pro TV pe „Ion Oblemenco”. Inaintea duelului din…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei sustine marti, 27 martie, partida amicala cu reprezentativa Suediei. Confruntarea se disputa la Craiova, de la ora 21.30 si este transmisa in direct de Pro TV. Din lotul tricolor face parte si tanarul mijlocas al campioanei Romaniei Alexandru Cicaldau, care a debutat…

- Cosmin Contra s-a suparat pe Romania. Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei a declarat luni, la Craiova, facand referire la anumite comentarii legate de varsta jucatorilor, ca s-a obisnuit “cu ceea ce inseamna Romania”, insa este deranjat de lipsa de obiectivitate vizavi de ceea ce reprezinta…

- "In Romania nu ma mai deranjeaza nimic de foarte mult timp. M-am obisnuit cu ceea ce inseamna Romania. Ma deranjeaza ca nu sunt obiectivi vizavi de ceea ce reprezinta fotbalul romanesc in momentul de fata. Si mie mi-ar placea sa am 11 sau 20 de jucatori care sa imi castige fiecare meci cu 3-0 la…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a declarat luni ca starea gazonului de pe stadionul din Craiova este una proasta si ii dezavatanjeaza pe jucatorii nostri in amicalul de marti, 27 martie, cu echipa Suediei, care are jucatori masivi, majoritatea de peste 1,89-1,93…

- Cosmin Contra e nervos inaintea meciului cu Suedia: ”Ne dezavantajeaza”. Selecționerul echipei naționale de fotbal a Romaniei e foc și para inaintea meciului de maine cu nordicii. „Gurița” e nemulțumit ca meciul se organizeaza pe un stadion superb, noul „Ion Oblemenco”, dar cu un gazon infect. Din acest…

- Cosmin Contra (42 de ani), selecționerul Romaniei, a prefațat in cadrul unei conferințe de presa partida amicala pe care prima reprezentativa o va disputa marți, de la ora 21:30, contra Suediei. Selecționerul a declarat ca se teme de starea gazonului de pe "Ion Oblemenco", anunțand ca va efectua mai…

- Dupa victoria obținuta in Israel (scor 2-1), echipa naționala de fotbal a Romaniei va disputa marți un alt meci amical, de data aceasta impotriva unei echipe calificate la Campionatul Mondial din vara acestui an: Suedia. Gazonul de pe "Ion Oblemenco" nu se prezinta in condiții tocmai bune, iar selecționerul…

- ROMANIA SUEDIA. Cosmin Contra anunta schimbari importante in primul 11 pentru meciul ROMANIA - SUEDIA, data fiind stare gazonului de la Craiova, dar si faptul ca "tricolorii" intalnesc un alt tip de adversar. Selectionerul spune ca va folosi jucatorii pe care ii simte in forma, indiferent de numele…

- Cosmin Contra studiaza varianta sa-l aseze langa Bancu in flancul stang pe colegul acestuia de la Stiinta, Alexandru Mitrita. Oltenii care vor alege sa sustina marți seara nationala Romaniei ar putea fi intampinati cu o mare surpriza. ...

- Marian Dima Sambata nu a fost doar “ziua lui Chirita” in fotbalul ploiestean, ci si a doua etapa a preliminariilor pentru Europeanul Under 19, pe stadionul “Ilie Oana”. Din pacate, intr-un anonimat aproape total, conditiile meteo vitrege si schimbarea programarii partidelor, echipa tarii noastre jucand…

- Cosmin Contra spune ca a venit, din nou, timpul, ca selecționata țarii noastre sa se califice la un turneu final de campionat european sau mondial. Fanii naționalei s-au saturat sa vada meciurile tari doar la TV. Antrenorul naționalei este increzator in forțele echipei pe care…

- Dupa victoria cu Israel, 2-1, naționala Romaniei se pregatește de meciul cu Suedia, care va fi marți, de la ora 21:30. Partida va fi in direct pe ProTV și liveTEXT pe GSP.RO. Jucatorii lui Cosmin Contra și staff-ul naționalei au ajuns astazi la pranz la Craiova, unde au fost așteptați de mai mulț fani,…

- Romania a caștigat amicalul cu Israel, 2-1, obținand prima dupa 22 de ani. Elevii lui Cosmin Contra au revenit de la 0-1. Nicolae Stanciu și George Țucudean, marcatorii golurilor Romaniei, au fost cei mai buni jucatori de pe teren. Cei doi fotbaliști, intrați pe parcursul reprizei a doua, au primit…

- Alexandru Cicaldau, tanarul mijlocas al campioanei Romaniei, FC Viitorul, a debutat in aceasta seara in echipa nationala de seniori a Romaniei, care a invins Israel in deplasare intr un meci amical, scor 2 1 Stanciu 64, Tucudean 83 Hamed 60 .Selectionerul Romaniei, Cosmin Contra, l a trimis pe teren…

- Nationala de fotbal a Romaniei disputa, sambata, 24 martie, de la ora 20, la Netanya, o partida amicala in compania reprezentativei similare a Israelului. Partida va fi transmisa in direct, pe Pro TV. Va fi al patrulea meci al tricolorilor cu Cosmin Contra pe banca, dupa 3-1 cu Kazahstan, 1-1 in Danemarca…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a admis ca vremea nefavorabila impune jucatorilor adaptarea la conditii dificile de pregatire si joc, dar ca tricolorii vor incerca sa se adapteze la orice scenariu si vor aborda la victorie meciurile amicale cu Israel si Suedia. ''Sunt…

- Pentru naționala de fotbal a Romaniei urmeaza doua partide amicale, tricolorii intalnind Israel și Suedia. ”Mereu conteaza rezultatul, muncim pentru el, dar ma intereseaza continuitatea in exprimare”, a precizat selecționerul Cosmin Contra.

- "Trebuie sa ne adaptam conditiilor de pregatire. Eu zic ca ne descurcam. Este o chestie de mentalitate, de autodepasire, de a te adapta la dificultatile naturii. Si in Spania sunt mari probleme sau chiar si in alte tari. Vom trece de la conditii foarte grele la conditii foarte bune de a pregati jocul,…

- Selecționerul Cosmin Contra a susținut o conferința de presa și a vorbit despre partidele amicale cu Israel, 24 martie, și cu Suedia, 27 martie. "Trebuie sa ne adaptam cat mai bine la aceste condiții. Le-am zis jucatorilor. E un exercițiu de autodepașire, acesta de a te adapta in fiecare zi la condițiile…

- Jucatorii echipei nationale au sustinut o noua sedinta de pregatire in vederea meciurilor amicale cu Israel si Suedia, iar din cauza conditiilor meteorologice, Cosmin Contra a decis sa mute antrenamentul programat initial la Mogosoaia pe un teren sintetic acoperit aflat in apropierea cantonamentului.…

- Cine este noul maseur al naționalei de fotbal a Romaniei. E poreclit ”Burta”! Maseurul originar din Boldesti, Prahova, Razvan Negoita a revenit in fotbalul romanesc! El e deja in cantonamentul nationalei Romaniei, alaturi de staff-ul condus de selecționerul Cosmin Contra. Plecat de ani buni in Arabia…

- Ce tatuaj și-a facut Dorin Rotariu. Fotbalistul naționalei Romaniei s-a inspirat dupa superstarul lui PSG, Neymar jr., și și-a desenat pe dosul palmei stangi chipul unui leu. Neymar Jr are tatuat pe dosul palmei stangi chipul unui leu FOTO: EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER Mijlocașul de la Mouscron a intrat…

- Naționala de fotbal a Romaniei se muta la Ploiești. Selectionerul Cosmin Contra a decis ca antrenamentul tricolorilor de marți sa se desfasoare pe arena Ilie Oana, din cauza conditiilor meteorologice. Ninsoarea abundenta din Bucuresti i-a dat peste cap planurile antrenorului, iar cei 26 de jucatori…

- Maseurul originar din Boldesti, Razvan Negoita revine in fotbalul romanesc! Si nu oriunde, ci la cel mai inalt nivel, cel poreclit „Burta” aflandu-se in cantonamentul Nationalei Romaniei, alaturi de staff-ul condus de Cosmin Contra. Plecat de ani buni in Arabia Saudita, la Al Ittihad, Negoita a revenit…

- O parte dintre jucatorii naționalei au susținut azi un antrenament pe un teren sintetic, acoperit, in apropierea Centrului Național de Fotbal Mogoșoaia, anunța frf.ro. Aceasta ședința de pregatire a fost susținuta dupa un antrenament in sala de forța la care au participat toți jucatorii. La antrenamentul…

- Pe 24 martie 2018, reprezentativa Romaniei se deplaseaza in Israel pentru un meci amical cu selecționata similara a gazdelor. Partida se va disputa pe Stadionul Netanya din orașul cu același nume și va incepe la ora 20:30. Naționala lui Cosmin Contra s-a cazat la hotelul Daniel, aflat pe malul marii…

- Naționala U19 va disputa in perioada 21-27 martie Turul de Elita pentru calificarea la Campionatul European U19 din aceasta vara. "Tricolorii" sunt repartizați in Grupa 4, acolo unde se vor duela cu Serbia, Suedia și Ucraina. Romania va debuta in Turul de Elita miercuri, 21 martie, de la ora 19:00,…

- Cosmin Contra se va baza doar pe doi atacanți pentru dubla amicala cu naționalele din Israel și Suedia. Deși era convocat, Florin Andone a suferit o ruptura musculara la echipa de club și a revocat convocarea. Cosmin Contra a avut mai multe alternative, insa dupa ce a calculat bine s-a decis sa ramana…

- Alexandru Cicaldau, tanarul mijlocas al campioanei Romaniei, FC Viitorul, a fost convocat in premiera de selectionerul Cosmin Contra la echipa nationala de seniori a Romaniei pentru meciurile amicale cu Israel si Suedia.Partida cu Israel se va disputa pe 24 martie, la Netanya, iar cea cu Suedia va fi…

- Selectionerul echipei de fotbal a Suediei, Jan Andersson, care a anuntat lotul pentru meciul amical cu România, a declarat ca daca atacantul Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) vrea sa revina la nationala pentru a participa la Cupa Mondiala 2018, trebuie mai

- CHEMAT… Dragos Grigore, fundasul echipei Al Sailiya (Qatar), va face parte din lotul cu care echipa nationala a Romaniei va aborda meciurile amicale din aceasta luna, cu Israel si Suedia. Vasluianul Dragos Grigore a fost anuntat de selectionerul Cosmin Contra ca se afla in vederile sale pentru meciurile…

- Selecționerul Romaniei, Cosmin Contra, a trimis convocarile pentru 19 jucatori care evolueaza la cluburi din afara țarii pentru partidele amicale cu Israel, din 24 martie, de la ora 20.30, la Netanya, și Suedia, ce va avea loc pe 27 martie, ...

- Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a intocmit o lista preliminara cu 19 jucatori ce evolueaza in strainatate, in vederea partidelor amicale cu Israel si Suedia, din aceasta luna. Primul test este programat pe 24 martie, la Netanya, in compania Israelului, iar cel de-al doilea,…

- Fostul fundaș și mijlocaș al Politehnicii Iași Alexandru Crețu a fost anunțat astazi de selecționerul Cosmin Contra ca se afla in vederile sale pentru meciurile amicale ale Romaniei din Israel și cu Suedia, de la Craiova, din 24, respectiv 27 martie. Vandut Olimpiei Ljubliana acum un an pentru 100.000…

- Selectionerul echipei nationale a Romaniei, Cosmin Contra, a convocat 19 jucatori care evolueaza la cluburi din afara tarii, pentru meciurile amicale cu Israel si Suedia, din lot facand parte si trei jucatori care nu au debutat pana acum la prima reprezentativa, a anuntat, duminica, site-ul frf.ro.

- Stadionul ”Ion Oblemenco” din Craiova va gazdui partida amicala pe care naționala de fotbal a Romaniei o susține pe 27 martie, impotriva Suediei. Primaria Craiova și-a dat acordul pentru disputarea meciului pe noul stadion al orașului, oficialii olteni declarandu-se onorați și incantați de propunerea…

- Mijlocașul Mihai Raduț, 27 de ani, se declara nemulțumit de faptul ca deși este titular la Lech Poznan, in Polonia, este ignorat de selecționerul Cosmin Contra. "Nu m-a contactat nimeni de la Federatie. Chiar glumeam cu prietenii mei și ziceam «Ba, n-au de ce sa ma contacteze. Joc intr-un campionat…