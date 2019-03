Cum a rezolvat Trump problema deficitului comercial al SUA Deficitul comercial al SUA s-a diminuat semnificativ in ianuarie, pe fondul cresterii achizitiilor de soia de catre China, ceea ce a dus la o redresare a exporturilor, dupa trei luni de declin consecutiv, transmit AP si Reuters.



Departamentul american al Comertului a anuntat miercuri ca deficitul comercial a scazut cu 14,6% in ianuarie, pana la 51,1 miliarde de dolari, de la 59,9 miliarde de dolari in decembrie. Este cel mai semnificativ declin din martie 2018.



Pe relatia cu China, deficitul comercial al SUA a scazut cu 6,4% in ianuarie, la 34,5 miliarde de dolari.



… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul american al Comertului a anuntat miercuri ca deficitul comercial a scazut cu 14,6% in ianuarie, pana la 51,1 miliarde de dolari, de la 59,9 miliarde de dolari in decembrie. Este cel mai semnificativ declin din martie 2018.Pe relatia cu China, deficitul comercial al SUA a scazut…

- Uber Technologies urmeaza sa anunte marti un acord de 3,1 miliarde de dolari pentru a achizitiona Careem Networks FZ, rivala sa din Orientul Mijlociu, intr-o tranzactie finantata prin actiuni si numerar, a anuntat Bloomberg citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, transmite Reuters.…

- Exporturile de whisky ale SUA s-au prabusit in a doua jumatate a anului trecut, fiind afectate de tarifele vamale mai mari introduse de partenerii comerciali ai SUA, in replica la decizia presedintelui Donald Trump de a aplica tarife suplimentare pentru importurile de otel si aluminiu, a anuntat joi…

- Deutsche Bank a raportat vineri un profit net de 341 milioane euro in 2018, acesta fiind primul rezultat pozitiv anul inregistrat de cea mai mare banca comerciala din Germania dupa 2014. Comparativ, in 2017, Deutsche Bank a inregistrat pierderi de 735 milioane euro, informeaza Reuters.…

- Aproximativ 100.000 de persoane care au muncit in sistem "au pair" in Statele Unite isi vor imparti suma de 65,5 milioane de dolari, rezultata in urma unui acord amiabil convenit miercuri, destinat evitarii unei actiuni in justitie vizand salariile acestor persoane care au fost mentinute in mod artificial…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) estimeaza pierderi anuale de 15 miliarde de franci elvetieni in 2018, deoarece declinul pietelor bursiere si aprecierea francului elvetian au redus valoarea masivelor sale investitii in valuta. Pierderile vin dupa ce, in 2017, Banca Nationala a Elvetiei a raportat…

- Deficitul balantei comerciale in primele 11 luni ale anului trecut a depasit 13,412 miliarde de euro, fiind mai mare cu peste 2,062 miliarde de euro comparativ cu cel inregistrat in perioada similara din 2017, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Ponderea dolarului american in rezervele valutare inregistrate la Fondul Monetar International a coborat in trimestrul al treilea la cel mai scazut nivel din ultimii cinci ani, in timp ce ponderea monedei euro in aceleasi rezerve a atins cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, arata datele publicate…