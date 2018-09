Stiri pe aceeasi tema

- Un indonezian a supraviețuit aproape doua luni, pe o coliba plutitoare, in Oceanul Pacific. Aldi Novel Adilang, in varsta de 19 ani, a reușit sa se mențina in viața timp de 49 de zile, in timp ce se afla in deriva intr-o coliba ​​plutitoare, in Oceanul Pacific, la aproape 3.000 de filometri de țarm.…

- Kay Longstaff, in varsta de 46 de ani, a cazut in mare de pe o ambarcațiune care se deplasa pe ruta Dubrovnik – Veneția. Ea a fost gasita in stare buna de salvatori și a declarat ca se simte...

- Un adolescent de 17 ani, din Dambovița, este cercetat de polițiști pentru violare de domiciliu dupa o noapte de pomina. Baiatul care consumase alcool a intrat in noaptea de duminica spre luni intr-o locuința și a pipait o femeie care dormea, iar apoi a fost prins de concubinul femeii.

- O sera unica in partea de nord-vest a tarii a fost deschisa la Toboliu, in judetul Bihor. Ea apartine unui tanar intreprinzator din localitate, care a reusit sa atraga aproape o jumatate de milion de euro, bani europeni, de la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale.

- Ca la orice editie a BRD Open si in acest an putem consemna o revelatie. Irina Bara (151WTA) a reusit performante notabile la Bucuresti, unde a reusit sa treaca de calificari si de primul tur la simplu, iar in proba de dublu este calificata in runda 2.

- Doi barbati din comuna Ciorasti au fost trimisi in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focsani pentru savarsirea infractiunii de tulburare a ordinii si linistii publice. Unul dintre ei are 22 de ani, iar celalalt 34 de ani. In rechizitoriul procurorilor…

- “M-a impins intr-un sant. M-a tarat. Baticul si fusta mi-au ramas in drum, in strada. Un papuc l-am pierdut aici, celalalt mai incolo, batul mai incolo. Am inceput sa tip valeu, valeu. Ma tragea ca pe un caine. Eu: valeu, valeu. El nu zicea nimic. Il impingeam, sa pot sa-l dau jos. N-am reusit!”, a…

- Un medic chirurg din Calafat, judetul Dolj a reusit sa aduca profit spitalului la care lucreaza prin numarul mare de pacienti care vin aici pentru el. Anul trecut unitatea sanitara a reusit sa faca venituri proprii in valoare de aproape 2 milioane de lei.