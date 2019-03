Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei doljene Mischii a anuntat ca familiile tinere vor primi 1.500 de lei pentru fiecare copil nou-nascut. Anul trecut, in aceasta comuna au fost nascuti 10 copii, iar anul acesta, sunt deja sase copii nascuti. Primarul comunei Mischii, Gheorghe Popa, a declarat ca acordarea stimulentului…

- In estul Romaniei, intr-o zona rurala in general foarta saraca, exista o comuna unde oamenii traiesc mai bine decat in orașele mari. Paradoxal, aceasta comuna nu beneficiaza aproape deloc de fonduri de la bugetul local sau de la bugetul de stat.

- Decizie în premiera, în justiția din România! Judecatorii de la Tribunalul Argeș l-au obligat pe primarul comunei Baiculești sa faca un proiect de hotarâre pentru extinderea rețelei de furnizare a apei potabile în

- Incidentul incredibil a avut loc in comuna doljeana Brabova, cand rudele unei batrane de 85 de ani, care tocmai decedase, au primit de la primaria din localitate certificat de nastere in locul certificatului de deces. Atunci cand au ajuns la Primarie, aceștia au luat documentul fara sa se gandeasca…

- Primarul comunei Micfalau, din județul Covasna, a postat pe 7 februarie un anunț pe Facebook, cu ajutorul caruia incearca sa gaseasca un medic de familie pentru doua comune, pe cea pe care o conduce și pentru cea vecina. Ofera cabinete medicale si locuinta, in speranta ca un tanar medic va fi interesat…

- Comuna hunedoreana Teliucu Inferior implementeaza un proiect de circa 800.000 de lei. Este un proiect prin care se dorește creșterea accesibilitații la serviciile medicale. Autoritațile implementeaza proiectul “proiectare, asistența tehnica din partea proiectantului și execuție lucrari pentru investiția…

- Primarul uneia dintre cele mai mari comune din judetul Galati sustine ca - dupa revolutia fiscala si cresterea salariului minim - banii stransi din taxe si impozite nu mai ajung nici macar pentru salariile functionarilor. In aceste conditii, de investitii mari cu greu ar mai putea fi vorba…

- O localitatea din judetul Satu Mare a devenit cunoscuta in toata tara, dupa ce autoritatile a reusit sa ridice o serie de obiective accesand bani europeni. Localitatea Petresti, careia i se spune si „Mica Germanie” are o populatie de doar 1.300 de locuitori. Autoritatile locale din Petresti au realizat…