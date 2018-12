Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatorul britanic de radio Iain Lee (45 de ani) a vorbit cu Chris, un tanar care a sunat in timpul emisiunii, timp de 30 de minute, dupa ce acesta i-a spus ca a luat o supradoza de droguri.

- Realizatorul unei emisiuni din Marea Britanie a reușit sa-i salveze viața unui barbat care a sunat in direct și i-a spus ca a luat o supradoza de droguri, dorindu-și sa-și puna capat zilelor. Iain Lee, realizatorul unui program de la postul american TalkRadio, l-a ținut de vorba pe barbat, pe numele…

- Un argeșean a incercat luni sa-și curme viața dupa un scandal in familie. Totul a pornit de lao cearta teribila cu soția. Femeia a sunat la 112, temandu-se sa nu fie batuta. Barbatul s-a enervat și mai rau. A urcat in pod și și-a improvizat un ștreang. Polițiștii l-au gasit chiar cand și-a dat drumul…

- Un incident absolut revoltator s-a petrecut in noaptea de duminica seara. Daca unii oameni iși dedica intreaga viața salvarii semenilor, alții nu au astfel de preocupari, din contra! Cel mai bun exemplu este ilustrat in imaginile surprinse de o camera de supraveghere. In timp ce medicii de pe ambulanța…

- Sony Setiawan, angajat al Ministerului Finanțelor din Indonezia, se poate considera cel mai norocos om din lume dupa ce a ratat imbarcarea, luni dimineața, in avionul care s-a prabușit cu 189 de pasageri la bord, scrie libertatea.ro.

- Un surfer a fost atacat de un rechin-taur in largul coastelor australiene și a reușit sa se salveze singur. Paul Kenny era la un pas sa-și piarda viața, insa dorința uriașa de a scapa l-a salvat. A...

- Pompieri Detașamentului Sebiș au intervenit in aceasta dimineața, in comuna Buteni pentru a salva o pisica care a cazut in fantana. „Salvatorii sebișeni au reușit dupa aproximativ 40 de minute, cu ajutorul mijloacelor din dotarea autospecialei sa scoata pisica și sa o redea stapanei”, a declarat maior…