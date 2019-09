Stiri pe aceeasi tema

- Daca la Liceul Pedagogic, pe 9 septembrie clopoțelul a sunat pentru a suta oara, la celalalt capat al orașului clinchetul sau s-a auzit pentru prima oara. Și nu la un liceu sau la o școala, ci la o gradinița.

- Intr-un sat din judetul Botosani, elevii de gradinita invata in conditii greu de imaginat. La Borzesti, in comuna Ungureni, cladirea in care functioneaza gradinita are geamuri sparte, usile abia se tin, iar toaleta din fundul curtii este aproape dezmembrata si umpluta cu pamant. Mai mult decat atat,…

- La cei 83 de ani ai sai, bunica Sofia, cea mai in varsta angajata a Inspectoratului Scolar Gorj, a decis sa revina la lucru, dupa vacanta. Sofia Chitoran, angajata ca femeie de serviciu la gradinita din localitatea Leurda, a obtinut avizul medicilor, iar in luna octombrie va face un nou control. https://www.gandul.info/stiri/desi-are-83-de-ani-abia-asteapta-sa-inceapa-munca-bunica-sofia-se-intoarce-la-gradinita-sunt-nerabdatoare-astept-sa-vina-copiii-18374269

- O idee inedita de vacanta vine de la alpinista Alexandra Marcu. Ea a propus celor care nu au reusit sa se inscrie in excursiile si drumetiile montane, o tabara in jurul casei. La propriu. Azi dimineata, aproape 30 de micuti din mai multe localitati din judet au invadat curtea alpinistei si au devenit…

- SCRISOARE… Magda Savuica, fondatoarea Asociatiei “Dragoste Desculta”, lanseaza un apel catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui. Aceasta ii roaga pe reprezentantii institutiei sa schimbe putin strategia si sa conlucreze cu ea si asociatia pe care o reprezinta,…

- Echipa de fotbal FC Voluntari a fost invinsa de formatia Astra Giurgiu cu scorul de 2-1 (1-1), vineri seara, intr-o partida disputata, pe teren propriu, in cadrul etapei a 3-a a Ligii I. Echipa ilfoveana a reusit sa deschida scorul in minutul 10 prin Mihai Capatina, insa pana la pauza Astra Giurgiu…

- Sofia Chitoran, bunica de 83 de ani angajata ca femeie de serviciu la gradinita din localitatea Leurda, judetul Gorj, a decis sa nu se renunțe la job. Ea este cea mai in varsta angajata a Inspectoratului Scolar și a avut nevoie de acordul medicilor pentru a putea merge in continuare la lucru, relateaza…