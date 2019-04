Un barbat in varsta de 48 de ani din judesul Valcea, infractor notoriu, a fost condamnat de Judecatoria Alba Iulia la pedeapsa rezultanta de 11 ani si 6 luni de inchisoare intr-un proces in care este judecat pentru savarsirea a sapte infractiuni de inselaciune comise in timp ce era in penitenciar.